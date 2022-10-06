На «Госуслугах» начали информировать об отзыве автомобилей
На портале госуслуг запустили сервис по информированию россиян об отзывных кампаниях автомобилей, сообщается на сайте Минцифры.
Теперь при обнаружении в авто производственного дефекта в личный кабинет владельца машины на госуслугах будет автоматически приходить уведомление, пояснили в ведомстве. Сервис запущен Минцифры совместно с Росстандартом.
«Быстрое уведомление автовладельцев о необходимости ремонта их автомобиля помогает повысить уровень безопасности на дорогах и качество предоставления нужных автомобилистам сервисов», – прокомментировал запуск нового сервиса замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.
В ведомстве также уточнили, что всего с 2015 г. для исправления возможных дефектов в России было отозвано 6,1 млн автомобилей. Для того чтобы уведомление об отзыве пришло через «Госуслуги», необходимо иметь учетную запись на портале, а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Данные на «Госуслуги» будут передаваться через личный кабинет автопроизводителя, к которому в прошлом году подключись 26 компаний.
Ранее в августе представитель автопроизводителя Kia в России объявил об отзыве 105 405 машин Kia Rio, выпущенных в период с 2013 по 2018 г., из-за возможных проблем с подушками безопасности. В феврале также стало известно об отзывной кампании, инициированной американскими подразделениями Kia и Hyundai. Под нее попали 484 588 автомобилей Kia Sportage, Hyundai Santa Fe разных модификаций, Hyundai Tucson, а также седан Kia K900, выпущенные с 2014 по 2019 г.
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