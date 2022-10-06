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Авто

На «Госуслугах» начали информировать об отзыве автомобилей

Ведомости

На портале госуслуг запустили сервис по информированию россиян об отзывных кампаниях автомобилей, сообщается на сайте Минцифры.

Теперь при обнаружении в авто производственного дефекта в личный кабинет владельца машины на госуслугах будет автоматически приходить уведомление, пояснили в ведомстве. Сервис запущен Минцифры совместно с Росстандартом.

«Быстрое уведомление автовладельцев о необходимости ремонта их автомобиля помогает повысить уровень безопасности на дорогах и качество предоставления нужных автомобилистам сервисов», – прокомментировал запуск нового сервиса замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

В ведомстве также уточнили, что всего с 2015 г. для исправления возможных дефектов в России было отозвано 6,1 млн автомобилей. Для того чтобы уведомление об отзыве пришло через «Госуслуги», необходимо иметь учетную запись на портале, а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Данные на «Госуслуги» будут передаваться через личный кабинет автопроизводителя, к которому в прошлом году подключись 26 компаний.

Ранее в августе представитель автопроизводителя Kia в России объявил об отзыве 105 405 машин Kia Rio, выпущенных в период с 2013 по 2018 г., из-за возможных проблем с подушками безопасности. В феврале также стало известно об отзывной кампании, инициированной американскими подразделениями Kia и Hyundai. Под нее попали 484 588 автомобилей Kia Sportage, Hyundai Santa Fe разных модификаций, Hyundai Tucson, а также седан Kia K900, выпущенные с 2014 по 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных