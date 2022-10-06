На «Госуслугах» начали информировать об отзыве автомобилей

В ведомстве также уточнили, что всего с 2015 г. для исправления возможных дефектов в России было отозвано 6,1 млн автомобилей. Для того чтобы уведомление об отзыве пришло через «Госуслуги», необходимо иметь учетную запись на портале, а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Данные на «Госуслуги» будут передаваться через личный кабинет автопроизводителя, к которому в прошлом году подключись 26 компаний.