Газета
Авто

В России отзовут более 105 000 Kia Rio из-за проблем с подушками безопасности

Ведомости

Официальный представитель автопроизводителя Kia в России «Киа Россия и СНГ» сообщил об отзыве 105 405 машин Kia Rio, выпущенных в период с 2013 по 2018 г., из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта. 

«Причина отзыва транспортных средств: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG», — сказано в сообщении. Уточняется, что на всех автомобилях обновят программное обеспечение модуля AIR BAG и заменят его при необходимости. 

Чтобы проверить автомобиль и устранить возможную проблему, автовладельцам необходимо обратиться в ближайший официальный дилерский центр. Работы по проверке и необходимой замене будут бесплатными для владельцев машин. 

В феврале также стало известно об отзывной кампании, иницированной американсикми подразделениями Kia и Hyundai. Под нее попали 484 588 автомобили Kia Sportage, Hyundai Santa Fe разных модификаций, Hyundai Tucson, а также седан Kia K900, выпущенные с 2014 по 2019 г. Причина отзыва связана с возможными проблемами в блоке управления АБС, в результате которых возможно возгорание автомобиля даже при выключенном двигателе. Росстандарт о подобной отзывной программе не объявлял. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных