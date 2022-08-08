В России отзовут более 105 000 Kia Rio из-за проблем с подушками безопасности

В феврале также стало известно об отзывной кампании, иницированной американсикми подразделениями Kia и Hyundai. Под нее попали 484 588 автомобили Kia Sportage, Hyundai Santa Fe разных модификаций, Hyundai Tucson, а также седан Kia K900, выпущенные с 2014 по 2019 г. Причина отзыва связана с возможными проблемами в блоке управления АБС, в результате которых возможно возгорание автомобиля даже при выключенном двигателе. Росстандарт о подобной отзывной программе не объявлял.