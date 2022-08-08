В России отзовут более 105 000 Kia Rio из-за проблем с подушками безопасности
Официальный представитель автопроизводителя Kia в России «Киа Россия и СНГ» сообщил об отзыве 105 405 машин Kia Rio, выпущенных в период с 2013 по 2018 г., из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
«Причина отзыва транспортных средств: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG», — сказано в сообщении. Уточняется, что на всех автомобилях обновят программное обеспечение модуля AIR BAG и заменят его при необходимости.
Чтобы проверить автомобиль и устранить возможную проблему, автовладельцам необходимо обратиться в ближайший официальный дилерский центр. Работы по проверке и необходимой замене будут бесплатными для владельцев машин.
В феврале также стало известно об отзывной кампании, иницированной американсикми подразделениями Kia и Hyundai. Под нее попали 484 588 автомобили Kia Sportage, Hyundai Santa Fe разных модификаций, Hyundai Tucson, а также седан Kia K900, выпущенные с 2014 по 2019 г. Причина отзыва связана с возможными проблемами в блоке управления АБС, в результате которых возможно возгорание автомобиля даже при выключенном двигателе. Росстандарт о подобной отзывной программе не объявлял.
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