Выдача автокредитов в России снизилась на 40%

Вчера, 7 ноября, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили о падении продаж новых автомобилей в России более чем на 60%: с января по октябрь было продано 502 474 новых авто. При этом по итогам октября число проданных новых автомобилей и легких коммерческих грузовиков в России составило 45 228, что на 62,8% меньше в сравнении с аналогичными показателями за октябрь 2021 г. В сентябре было продано 46 698 машин, следует из отчета за предыдущий месяц.