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Выдача автокредитов в России снизилась на 40%

Ведомости

Объем выдачи автокредитов за первые девять месяцев этого года в России снизился на 40,7% до 494,6 млрд. руб., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За аналогичный период 2021 г. этот показатель составил 834,3 млрд руб., а за 2020 г. – 529,9 млрд руб.

«Объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году совсем немного уступают «пандемийному» 2020 г. Но в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей», – заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольший спад в выдаче автокредитов за отчетный период зафикисрован в Свердловской области (-48,8%), Москве (-47,2%), Самарской (-45,2%), Нижегородской (-44,3%) и Челябинской (-44,1%) областях.

Лидерами по объему выданных автокредитов являются Москва (55,1 млрд. руб.) и Подмосковье (38,7 млрд. руб.), Санкт-Петербург (33,4 млрд. руб.), Краснодарский край (23,1 млрд. руб.) и Татарстан (19,8 млрд. руб.).

Вчера, 7 ноября, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили о падении продаж новых автомобилей в России более чем на 60%: с января по октябрь было продано 502 474 новых авто. При этом по итогам октября число проданных новых автомобилей и легких коммерческих грузовиков в России составило 45 228, что на 62,8% меньше в сравнении с аналогичными показателями за октябрь 2021 г. В сентябре было продано 46 698 машин, следует из отчета за предыдущий месяц.

Октябрьское снижение продаж во многом обусловлено отрицательной динамикой основного игрока рынка — «АвтоВАЗа». Ему удалось продать всего 19 145 машин — на четверть меньше, чем в октябре 2021 г. и на 7% — по сравнению с сентябрем этого года. Рыночная доля Волжского автозавода по итогам октября составила 42,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных