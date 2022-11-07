Месячные объемы продаж автомобилей в РФ начали падать

Месячные объемы продаж автомобилей в РФ начали падатьЭто происходит впервые после провальных итогов мая
В октябре россияне приобрели 45 228 новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, говорится в данных статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 63% меньше в годовом выражении и на 3% — по сравнению с сентябрем 2022 г. Продажи в месячном выражении росли начиная с мая, когда был зафиксирован абсолютный минимум за всю историю наблюдений АЕБ. Тогда в России было продано лишь немногим более 24 000 машин.
Октябрьское снижение продаж во многом обусловлено отрицательной динамикой основного игрока рынка — «АвтоВАЗа». Ему удалось продать всего 19 145 машин — на четверть меньше, чем в октябре 2021 г. и на 7% — по сравнению с сентябрем этого года. Рыночная доля Волжского автозавода по итогам октября составила 42,3%.
Все основные автопроизводители, представленные на российском рынке, показали в октябре отрицательную динамику. Слабее она выражена у китайских брендов — Haval и Geely. Исключение — продажи премиальных Infinity, выросшие в октябре на 51% к октябрю прошлого года, до 139 штук. Это может быть связано с решением марки покинуть российский рынок, о котором стало известно в октябре, а в начале ноября производитель подтвердил это официально.
Картина 10 месяцев 2022 г. в целом соответствует тренду, сохранившемуся и в октябре. Рынок новых автомобилей за это время просел на 61% до 502 474 машин. Примечательно, что за 9 месяцев продажи новых легковых машин и LCV в России составили 506 661 автомобиль. Такое статистическое искажение — следствие специфики отражения данных штаб-квартирами Mercedes, BMW и Chery, которые не раскрывают данные о продажах ежемесячно и, соответственно, не попали в октябрьскую статистику АЕБ.
Ситуация на авторынке сейчас не способствует развитию продаж. Весной после начала специальной военной операции (СВО) на Украине большинство зарубежных автоконцернов прекратили поставки и производство машин в России. Некоторые из них, включая Renault, Nissan и Mercedes, уже продали свои заводы местным структурам. В результате за девять месяцев 2022 г. в России было выпущено 349 000 легковых машин.
Дефицит автомобилей в продаже, начавшийся еще в прошлом году на волне сложностей с восстановлением производства полупроводников после коронавируса, усугубило начало СВО и последовавшее закрытие автозаводов. В результате цены на новые машины с начала года выросли на 19% до 2,29 млн руб. («Ведомости» писали об этом 27 октября). Это больше, чем за весь прошлый год.
Складывающаяся ситуация не могла не сказаться на основных продавцах машин – автодилерах. По данным «Автостата», с начала 2022 г. в России стало на 79 автосалонов меньше, всего их осталось 3141. Наибольшее сокращение произошло среди дилеров Renault, которая весной одной из первых объявила об уходе с российского рынка.
Базовый прогноз «Автостата» предполагает снижение продаж легковых машин в этом году на 59% до 618 000 автомобилей, пессимистичный — на 61% до 596 000 машин. В оптимистичном сценарии рынок снизится на 58% до 641 000 транспортных средств.
Тренд снижения месячных продаж до конца года сохранится и это внесет свою лепту в годовой результат рынка, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, в октябре стали расти сроки поставок машин из Китая. Эксперт связывает это с введением очередных коронавирусных ограничений в ряде провинций КНР, в целом возросшим потоком грузов в восточном направлении и увеличением срока оборота контейнеров на сети железных дорог.