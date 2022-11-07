Месячные объемы продаж автомобилей в РФ начали падать

В октябре россияне приобрели 45 228 новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, говорится в данных статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это на 63% меньше в годовом выражении и на 3% — по сравнению с сентябрем 2022 г. Продажи в месячном выражении росли начиная с мая, когда был зафиксирован абсолютный минимум за всю историю наблюдений АЕБ. Тогда в России было продано лишь немногим более 24 000 машин.