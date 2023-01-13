Число аварий с участием пьяных водителей сократилось в Москве почти на четверть
В Москве по итогам 2022 г. число ДТП, виновниками которых являются водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сократилось на 22,7%, сообщили в пресс-службе ГАИ Москвы.
«По итогам 12 месяцев 2022 года количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 22,7%. Число погибших и раненных людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 6,5% и 17,9% соответственно», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в 2022 г. произошла 351 авария по вине нетрезвого водителя. Число погибших и раненых в результате таких ДТП составило 58 и 472 человека соответственно.
Наказание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривает лишение прав сроком на 1,5-2 года и штраф в размере до 30 000 руб. (ст. 12.8 КоАП РФ). За повторное нарушение может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 000 руб. и лишение свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).
Согласно действующему законодательству, неприемлемым и приводящим к административной или уголовной ответственности считается наличие более 0,3 мг этилового спирта на 1 л крови водителя или 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха.