Кабмин рассмотрит новый список наказываемых штрафом неисправностей авто

Кроме того, ГИБДД составила отдельный список нарушений и неисправностей, которые создают «угрозу безопасности дорожного движения». При их выявлении водитель в будущем будет обязан устранить их в течение 72 часов и пройти внеочередное ТО, в противном случае его ожидает изъятие свидетельства о регистрации ТС. Соответствующий законопроект, описывающий этот механизм «запрещения эксплуатации», был представлен еще в 2020 г., отмечает издание, но в Госдуму еще не вносился.