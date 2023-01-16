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Кабмин рассмотрит новый список наказываемых штрафом неисправностей авто

Ведомости

Аналитический центр при правительстве РФ в ближайшее время направит в кабмин новую редакцию «перечня неисправностей и условий» авто, при которых запрещена их эксплуатация, пишет «Коммерсантъ».

Именно на этот перечень ссылается на ст. 12.5 КоАП, которая подразумевает штрафы от 500 руб. за неисправности ТС.

Как отмечает издание, в новой редакции предполагается запрет на использование летних шин с декабря по февраль и зимних – с июня по август. При этом регионы смогут увеличить длительность сезонного запрета.

Помимо этого, нарушением станет использование в фарах ламп, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации», в частности, речь идет о нештатных ксеноновых и светодиодных лампах.

Инспекторы ГИБДД также смогут штрафовать водителей за:

  • неработающие фонарь заднего хода и стоп-сигналы;

  • неработающую антиблокировочную систему ABS;

  • демонтаж регулятора тормозных сил;

  • перегибы, разрывы, трещины, перетирания  тормозных трубопроводов и шлангов;

Документу предстоит согласование в правительстве в закрытом режиме, а затем – подписание премьером Михаилом Мишустиным. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 сентября.

Кроме того, ГИБДД составила отдельный список нарушений и неисправностей, которые создают «угрозу безопасности дорожного движения». При их выявлении водитель в будущем будет обязан устранить их в течение 72 часов и пройти внеочередное ТО, в противном случае его ожидает изъятие свидетельства о регистрации ТС. Соответствующий законопроект, описывающий этот механизм «запрещения эксплуатации», был представлен еще в 2020 г., отмечает издание, но в Госдуму еще не вносился.

Речь в этом случае идет о таких нарушениях, как неработающие стояночный тормоз, стоп-сигнал, ABS, усилитель руля, неотрегулированные по ГОСТу фары, чрезмерная тонировка, чрезмерный износ шин, отсутствие или повреждение ремней безопасности и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных