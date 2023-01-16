Кабмин рассмотрит новый список наказываемых штрафом неисправностей авто
Аналитический центр при правительстве РФ в ближайшее время направит в кабмин новую редакцию «перечня неисправностей и условий» авто, при которых запрещена их эксплуатация, пишет «Коммерсантъ».
Именно на этот перечень ссылается на ст. 12.5 КоАП, которая подразумевает штрафы от 500 руб. за неисправности ТС.
Как отмечает издание, в новой редакции предполагается запрет на использование летних шин с декабря по февраль и зимних – с июня по август. При этом регионы смогут увеличить длительность сезонного запрета.
Помимо этого, нарушением станет использование в фарах ламп, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации», в частности, речь идет о нештатных ксеноновых и светодиодных лампах.
Инспекторы ГИБДД также смогут штрафовать водителей за:
неработающие фонарь заднего хода и стоп-сигналы;
неработающую антиблокировочную систему ABS;
демонтаж регулятора тормозных сил;
перегибы, разрывы, трещины, перетирания тормозных трубопроводов и шлангов;
Документу предстоит согласование в правительстве в закрытом режиме, а затем – подписание премьером Михаилом Мишустиным. Если он будет принят, то вступит в силу с 1 сентября.
Кроме того, ГИБДД составила отдельный список нарушений и неисправностей, которые создают «угрозу безопасности дорожного движения». При их выявлении водитель в будущем будет обязан устранить их в течение 72 часов и пройти внеочередное ТО, в противном случае его ожидает изъятие свидетельства о регистрации ТС. Соответствующий законопроект, описывающий этот механизм «запрещения эксплуатации», был представлен еще в 2020 г., отмечает издание, но в Госдуму еще не вносился.
Речь в этом случае идет о таких нарушениях, как неработающие стояночный тормоз, стоп-сигнал, ABS, усилитель руля, неотрегулированные по ГОСТу фары, чрезмерная тонировка, чрезмерный износ шин, отсутствие или повреждение ремней безопасности и др.