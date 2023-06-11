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«АвтоВАЗ» проведет проверку трех дилеров из-за завышенных цен на Lada Vesta

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«АвтоВАЗ» проведет проверку в отношении завышающих цены московских дилеров, в связи с чем отгрузка автомобилей этим центрам будет приостановлена. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения, начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком". С 10 июня компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta», – рассказали в «АвтоВАЗе».

В сообщении компании сказано, что если по результатам проверки выявятся нарушения дилерских соглашений, к партнерам будут применены санкции. Среди них: сокращение квот на поставку автомобилей или разрыв контракта с дилером.

Компания напомнила, что если дилер отказывается продавать автомобиль по рекомендованной розничной цене, нужно сообщить об этом на горячую линию «АвтоВАЗа» или написать вице-президенту компании по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину. Его контакты можно найти по QR-коду, расположенному в каждом дилерском центре.

Проверка начата после материала в «Автоньюс» – издание выяснило, что минимально возможная цена покупки Lada Vesta составила 1,7 млн руб. Завышенную цену объяснили дефицитом автомобилей.

Продажи Lada Vesta NG (нового поколения) начались 9 июня 2023 г. Начальная цена составила 1,239 млн руб. Производство налажено на площадке в Тольятти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных