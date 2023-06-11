«АвтоВАЗ» проведет проверку трех дилеров из-за завышенных цен на Lada Vesta
«АвтоВАЗ» проведет проверку в отношении завышающих цены московских дилеров, в связи с чем отгрузка автомобилей этим центрам будет приостановлена. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения, начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком". С 10 июня компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta», – рассказали в «АвтоВАЗе».
В сообщении компании сказано, что если по результатам проверки выявятся нарушения дилерских соглашений, к партнерам будут применены санкции. Среди них: сокращение квот на поставку автомобилей или разрыв контракта с дилером.
Компания напомнила, что если дилер отказывается продавать автомобиль по рекомендованной розничной цене, нужно сообщить об этом на горячую линию «АвтоВАЗа» или написать вице-президенту компании по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину. Его контакты можно найти по QR-коду, расположенному в каждом дилерском центре.
Проверка начата после материала в «Автоньюс» – издание выяснило, что минимально возможная цена покупки Lada Vesta составила 1,7 млн руб. Завышенную цену объяснили дефицитом автомобилей.
Продажи Lada Vesta NG (нового поколения) начались 9 июня 2023 г. Начальная цена составила 1,239 млн руб. Производство налажено на площадке в Тольятти.