«АвтоВАЗ» проведет проверку трех дилеров из-за завышенных цен на Lada Vesta

Компания напомнила, что если дилер отказывается продавать автомобиль по рекомендованной розничной цене, нужно сообщить об этом на горячую линию «АвтоВАЗа» или написать вице-президенту компании по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину. Его контакты можно найти по QR-коду, расположенному в каждом дилерском центре.