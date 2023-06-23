BMW отзовет свыше 37 000 автомобилей в России для замены подушек безопасности

«В результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться и его металлические детали могут причинить травмы», – поясняется причина отзыва.