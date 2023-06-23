BMW отзовет свыше 37 000 автомобилей в России для замены подушек безопасности
Официальный представитель BMW на российском рынке «БМВ Русланд трейдинг» отзовет 37 276 автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), изготовленных в период с ноября 2006 г. по июнь 2014 г. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Причина тому – возможные проблемы с подушками безопасности водителя и переднего пассажира.
«В результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться и его металлические детали могут причинить травмы», – поясняется причина отзыва.
На всех указанных автомобилях заменят надувные подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Владельцы транспортных средств, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
В конце апреля «БМВ Русланд трейдинг» отзывал 4736 машин тоже для замены подушек безопасности водителя.
Тогда под отзывную кампанию попали автомобили, собранные с января 2015 по январь 2016 г. В общей сложности замена подушки безопасности должна быть проведена на автомобилях BMW 1 (серия F20), 2 Active Tourer (серия F45), 2 Coupe (серия F22), 3 Sedan (серия F80), 3 Touring (серия F31), 3 (серии F30 и F34), 4 Cabrio (серия F33), 4 Coupe (серии F32, F36 и F83), 5 Touring (серия F11), 5 (серии F07 и F10), 6 (серии F06, F12 и F13), M2 Coupe (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X1 (серия F48), X5 M (серия F85), X5 (серия F15), X6 M (серия F86), X6 (серия F16).
Этой зимой «Киа Россия и СНГ» – официальный представитель Kia в России – отозвал 5455 автомобилей Kia Sorento для обновления программного обеспечения модуля управления трансмиссией. Тогда отзыву подлежали автомобили, реализованные в 2021-2022 гг., из-за периодических толчков при переключении на повышенную передачу, вибрации при трогании с места и при ускорении.