Kia отзовет в России почти 5500 автомобилей Sorento

В октябре 2022 г. исполнительный вице-президент компании У Чон Чу заявил, что концерн не исключает приостановку производства и продаж своих машин в России, оставив только их техническое обслуживание. Уточнялось, что по итогам девяти месяцев продажи Kia в России упали почти на 65%. При этом в прошлом году машины этого бренда были среди наиболее популярных в России.