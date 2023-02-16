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Бизнес

Kia отзовет в России почти 5500 автомобилей Sorento

Ведомости

«Киа Россия и СНГ» – официальный представитель Kia в России – отзывает 5455 автомобилей Kia Sorento для обновления программного обеспечения модуля управления трансмиссией, передает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2021-2022 гг., из-за периодических толчков при переключении на повышенную передачу, вибрации при трогании с места и при ускорении.

«На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.

В октябре 2022 г. исполнительный вице-президент компании У Чон Чу заявил, что концерн не исключает приостановку производства и продаж своих машин в России, оставив только их техническое обслуживание. Уточнялось, что по итогам девяти месяцев продажи Kia в России упали почти на 65%. При этом в прошлом году машины этого бренда были среди наиболее популярных в России.

Kia производит часть автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, который находится под управлением юрлица «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Годовая мощность предприятия составляет 200 000 автомобилей, на нем работает около 2 600 человек, следует из данных, представленных на сайте Hyundai. Основной объем автомобилей Kia производился на заводе компании «Автотор» в Калининграде, где также собирались машины BMW и Hyundai. Сейчас выпуск авто этих марок на предприятии прекращен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных