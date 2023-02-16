Kia отзовет в России почти 5500 автомобилей Sorento
«Киа Россия и СНГ» – официальный представитель Kia в России – отзывает 5455 автомобилей Kia Sorento для обновления программного обеспечения модуля управления трансмиссией, передает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2021-2022 гг., из-за периодических толчков при переключении на повышенную передачу, вибрации при трогании с места и при ускорении.
«На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.
В октябре 2022 г. исполнительный вице-президент компании У Чон Чу заявил, что концерн не исключает приостановку производства и продаж своих машин в России, оставив только их техническое обслуживание. Уточнялось, что по итогам девяти месяцев продажи Kia в России упали почти на 65%. При этом в прошлом году машины этого бренда были среди наиболее популярных в России.
Kia производит часть автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, который находится под управлением юрлица «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Годовая мощность предприятия составляет 200 000 автомобилей, на нем работает около 2 600 человек, следует из данных, представленных на сайте Hyundai. Основной объем автомобилей Kia производился на заводе компании «Автотор» в Калининграде, где также собирались машины BMW и Hyundai. Сейчас выпуск авто этих марок на предприятии прекращен.