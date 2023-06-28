«Известия» узнали о предложении ограничить цены на отечественные авто

По данным «Автостата», в 2020 г. средневзвешенная стоимость автомобиля выросла на 7%, в 2021 г. – на 18%, в 2022 г. – на 20%, а в I квартале 2023 г. – уже на 11%. В союзе заявили, что цены на машины выросли не только по объективным причинам, но и из-за искусственного завышения цен.