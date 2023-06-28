«Известия» узнали о предложении ограничить цены на отечественные авто
Следует установить максимальную наценку на российские автомобили на уровне не выше 15%, чтобы исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. С такой инициативой Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.
По данным «Автостата», в 2020 г. средневзвешенная стоимость автомобиля выросла на 7%, в 2021 г. – на 18%, в 2022 г. – на 20%, а в I квартале 2023 г. – уже на 11%. В союзе заявили, что цены на машины выросли не только по объективным причинам, но и из-за искусственного завышения цен.
«Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров», – отметил глава союза Павел Шапкин.
В письме к премьер-министру также говорится, что такая мера позволит снизить конечную стоимость отечественных автомобилей.
В аппарате правительства подтвердили, что документ поступил в кабмин. В ФАС отметили, что инициатива с установлением максимальной стоимости перепродажи машин не противоречит антимонопольному законодательству.
При этом в Минпромторге обратили внимание, что статистика «Автостата» не подходит для оценки динамики уровня цен на российские автомобили, поскольку в ней не разделяются отечественные и импортные машины. По данным Росстата, средняя цена на российский легковой автомобиль в мае этого года составила 944 600 руб. – это на 4% меньше, чем годом ранее.
В ведомстве заявили, что поддерживают инициативы, направленные «на соблюдение ответственной ценовой политики представителями отрасли». Там сообщили, что работу с завышением цен на автомобили Lada продолжает «АвтоВАЗ». В частности, сейчас компания проводит проверки дилерской сети. В отношении дилеров, завышающих рекомендованные розничные цены, применяются штрафы, добавили в Минпромторге.
«Известия» отмечают, что в начале июня на старте продаж Lada Vesta NG «АвтоВАЗ» рекомендовал установить цену на машину в комплектации Comfort на уровне 1,2 млн руб. Однако ряд дилеров все равно продавали автомобиль более чем за 2 млн руб. Рост стоимости они объясняли дефицитом машин на рынке и дополнительным оборудованием для авто. Однако глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что завышенные цены фиксировались с первых дней продаж новой модели.
Тогда компания приостановила поставки машин в три дилерских центра в Москве и начала проверки из-за завышения цен. Речь идет о нарушении условий дилерского договора, пишет газета.