Дилеры просят отсрочить повышение утильсбора на автомобили

«Резко сократится ввоз новых легковых и легких коммерческих автомобилей из Китая, что прямо ударит по растущим российско-китайским отношениям и новым проектам в этой области. Объем продаж автомобилей не сможет восстановиться до средних нормальных значений в ближайший год», — полагают авторы письма. По их мнению, на рынке продолжится дефицит, цена на транспортные средства увеличится на сумму от 120 000 руб. в легковом сегменте до 600 000 руб. в сегменте тягачей, что негативно скажется на покупательной способности населения и спросе.