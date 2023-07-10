Дилеры просят отсрочить повышение утильсбора на автомобили
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) 7 июля обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить индексацию утилизационного сбора на автомобили, запланированную на 1 августа 2023 г. Об этом говорится в письме ассоциации на имя главы правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
РоАД в целом поддерживает протекционистскую меру, но считает ее преждевременной, так как рынок еще не восстановился до уровня 2021 г., отмечается в обращении. «При среднемесячном объеме продаж в 160 000 новых автомобилей до 2022 г., в июне 2023 г. среднемесячный объем продаж составил 82 500 автомобилей», – говорится в письме.
Автодилеры предлагают отложить повышение утильсбора до момента достижения рынком объема продаж в 1,6–1,7 млн авто в год, то есть до уровня 2021 г. В противном случае индексация нанесет «значительный урон» российскому авторынку, говорится в письме.
«Резко сократится ввоз новых легковых и легких коммерческих автомобилей из Китая, что прямо ударит по растущим российско-китайским отношениям и новым проектам в этой области. Объем продаж автомобилей не сможет восстановиться до средних нормальных значений в ближайший год», — полагают авторы письма. По их мнению, на рынке продолжится дефицит, цена на транспортные средства увеличится на сумму от 120 000 руб. в легковом сегменте до 600 000 руб. в сегменте тягачей, что негативно скажется на покупательной способности населения и спросе.
«Значительная часть работников отрасли в связи со снижением спроса потеряет рабочие места. Таким образом, постановление правительства (об индексации утилизационного сбора – "Ведомости") получит обратный эффект — будут не защита российского российского автобизнеса, а потеря доходов и объема продаж», — говорится в обращении.
Постановление правительства об индексации утильсбора на автомобили с 1 августа опубликовано 7 июля (см. «Ведомости» от 7 июля 2023 г.). Согласно документу, ставка сбора на легковые автомобили будет в среднем индексирована в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV — в 2,5–3,4 раза, на грузовые — в 1,7 раза, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Сбор на автобусы, по данным ведомства, в среднем вырастет в 2,2–4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза.