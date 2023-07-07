К чему приведет повышение утильсбора на автомобили

Изначально сбор взимался только с импортной техники. Но в 2014 г. его также распространили и на машины, произведенные в России. Но в том же году российские власти ввели промышленные субсидии, которые официально не связаны со сбором, но фактически компенсируют его для российских заводов (размер компенсации зависит от уровня локализации конкретной марки автомобиля). В 2021 г. бюджет пополнился за счет утилизационного сбора на 513,8 млрд руб., из которых 130,4 млрд руб. поступили от импорта автомобилей (открытых данных за прошлый год нет).