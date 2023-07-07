К чему приведет повышение утильсбора на автомобили

К чему приведет повышение утильсбора на автомобилиЭто должно стимулировать повышение локализации производства, но не избавит от роста цен
Правительство с 1 августа 2023 г. индексирует ставки утилизационного сбора на легковые и легкие коммерческие (LCV) автомобили и грузовики. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 7 июля.
Ставка сбора на легковые автомобили будет в среднем индексирована в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV – в 2,5-3,4 раза, на грузовики – в 1,7 раза, пояснила пресс-служба Минпромторга. Сбор на автобусы, по данным ведомства, в среднем вырастет в 2,2-4,8 раза, на электробусы – сразу в 8,7 раза.
Значительное увеличение сбора по электробусам независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев объясняет высокой ценой отечественных машин. Наш электробус сегодня стоит 45-50 млн руб., европейский – 20-30 млн руб., а китайский – 15-20 млн., объясняет он.
Индексация будет проведена в отношении новых и подержанных транспортных средств (ТС), которые будут ввозиться в Россию после 1 августа 2023 г. Индексация не коснется легковых электромобилей, уточняют в Минпромторге.
Министерство также отметило, что индексация касается новых и подержанных автомобилей, ввозимых юрлицами. Физлиц, ввозящих технику с объемом двигателя до 3 л для личного пользования она не коснется, останется льготный тариф в 3400 руб. за машины до трех лет и 5200 руб. – за машины старше трех лет. Но придется платить повышенный утильсбор тем физлицам, кто после 1 августа будет ввозить автомобили с целью перепродажи. «Полный размер утильсбора будет уплачиваться, если физлицо ввозит более одного автомобиля за год – начиная со второго автомобиля»,–- уточнил Минпромторг.
Минпромторг считает, что рост утильсбора не приведет к росту цен на отечественные автомобили, «их сдержат госпрограммы поддержки отрасли», направленные на перезапуск простаивающих площадок, наращивание объемов производства и развитие собственной компонентной базы, на стимулирование спроса. «Представители отрасли продолжат придерживаться принципов ведения ответственной ценовой политики. Повышение сбора при этом повысит инвестпривлекательность локализации автопроизводства в РФ для партнеров из дружественных стран», – говорится в сообщении ведомства.
Утилизационный сбор — единовременный платеж, он взимается на будущую утилизацию техники с сентября 2012 г. Выплачивается за каждый автомобиль, его размер определяется исходя из базовой ставки (20 000 – 172 500 руб. в зависимости от типа машины), умноженной на коэффициент, отличающийся для разных видов техники с разными массой, возрастом и объемом двигателя.
Изначально сбор взимался только с импортной техники. Но в 2014 г. его также распространили и на машины, произведенные в России. Но в том же году российские власти ввели промышленные субсидии, которые официально не связаны со сбором, но фактически компенсируют его для российских заводов (размер компенсации зависит от уровня локализации конкретной марки автомобиля). В 2021 г. бюджет пополнился за счет утилизационного сбора на 513,8 млрд руб., из которых 130,4 млрд руб. поступили от импорта автомобилей (открытых данных за прошлый год нет).
В последний раз ставки сбора повышали в 2020 г. на 46% для автомобилей с двигателем объемом до 1 л и на 145% для машин с двигателем от 3,5 л. Сбор на самые массовые легковые машины с мотором 1–2 л вырос тогда на 112%.
Пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что предприятие «всемерно поддерживает» новую индексацию утильсбора. «Эта мера — важный шаг для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов. Многотысячный коллектив “АвтоВАЗа” благодарит правительство, Минпромторг, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за поддержку, подготовку и принятие этого крайне своевременного решения. Мы также благодарны Совету Федерации и лично Валентине Матвиенко (5 июля глава Совета Федерации поддержала повышение сбора. – "Ведомости") за важную роль в принятии изменений», — говорится в заявлении автоконцерна.
Представитель «Автоваза» утверждает, что эта мера не повлияет на ценовую политику компании в связи с «высокой локализацией всех автомобилей Lada» и позволит создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков. «Решение позволит сохранить более 1 млн рабочих мест в российском автопроме и компонентной отрасли и приведет к трансферу технологий и развитию компетенций в индустрии», — добавили в пресс-службе предприятия.
Президент «Автоваза» Максим Соколов с начала года публично поддерживал индексацию утилизационного сбора на фоне агрессивной экспансии китайских автомобильных брендов в России. Совокупные продажи последних, по его словам, «иногда сравнимы или превышают автовазовские». За индексацию также выступал и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин («Ведомости» писали об этом 1 июня). Ранее за повышение утильсбора неоднократно высказывались сенаторы Совета Федерации и Матвиенко.
Из-за усиления санкционного давления на Россию после начала СВО на Украине, европейские и американские автомобильные бренды начали сворачивать производство в РФ. Вкупе с нехваткой комплектующих это привело к дефициту на российском рынке новых автомобилей. По итогам 2022 г. продажи новых легковых автомобилей и LCV составили 687 370 единиц, что почти на 59% меньше, чем в 2021 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. В этом году в России начали открываться новые производства китайских марок (Kayiy, BAIC, SWM в Калининграде, … в Петербурге), а продажи новых автомобилей стали расти.
За первое полугодие 2023 г. в России было продано 401 566 новых легковых автомобилей, следует из данных «Автостата» и системы электронных ПТС. Это на 14% больше по сравнению с январем – июнем 2022 г.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев скептически оценивает эффективность повышения утильсбора для защиты отечественных производителей. Эта идея себя изжила, считает эксперт. По его мнению, отечественные производители таким образом «лишаются здоровой конкуренции» и все равно будут повышать цены (о грядущем росте цен на 5-10% «Ведомости» писали 7 июля).
Автоэксперт Владимир Беспалов, напротив, считает, что индексация утильсбора – «здравая мера» в рамках комплексного подхода по стимулированию локализации производства в России. «Рынок постепенно восстанавливается в части предложения, настолько острой ситуации, как в прошлом году, уже нет», – уточняет он. По мнению эксперта, необходимо постепенно переориентироваться с насыщения рынка на повышение локализации производства.
Из-за усиления санкционного давления на Россию после начала СВО на Украине, европейские и американские автомобильные бренды начали сворачивать производство в РФ. Вкупе с нехваткой комплектующих это привело к дефициту на российском рынке новых автомобилей. По итогам 2022 г. продажи новых легковых автомобилей и LCV составили 687 370 единиц, что почти на 59% меньше, чем в 2021 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. В этом году в России начали открываться новые производства китайских марок (Kayiy, BAIC, SWM в Калининграде), а продажи новых автомобилей стали расти.