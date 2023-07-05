Физлица начали активно везти подержанные автомобили через Дальний Восток

Владивостокская таможня за первое полугодие 2023 г. оформила более 130 000 автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель таможни. По его словам, это в 2 раза больше, чем в январе – июне прошлого года. В первом полугодии этого года больше всего автомобилей было растаможено за июнь – 28 000 шт. против более 15 000 годом ранее, следует из данных таможни.