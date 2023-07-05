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Физлица начали активно везти подержанные автомобили через Дальний Восток

В основном везут японские и корейские машины
Денис Ильюшенков
Юрий Смитюк / ТАСС

Владивостокская таможня за первое полугодие 2023 г. оформила более 130 000 автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель таможни. По его словам, это в 2 раза больше, чем в январе – июне прошлого года. В первом полугодии этого года больше всего автомобилей было растаможено за июнь – 28 000 шт. против более 15 000 годом ранее, следует из данных таможни.

«Резкий рост ввоза иномарок произошел в прошлом году из-за ряда факторов: введенных санкций в отношении России, ухода с российского рынка крупных международных автомобильных компаний, выгодного курса валют и дефицита новых автомобилей, что продолжает сохранять динамику ввоза автомобилей на сегодняшний день», – отметил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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