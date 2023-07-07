Автомобили летом подорожают на 5–10% из-за ослабления рубля

Новые легковые автомобили подорожают летом – осенью 2023 г. в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры, производители и эксперты. В первую очередь это может сказаться не на рекомендованной производителем розничной цене (РРЦ), а на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.