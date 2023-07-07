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Автомобили летом подорожают на 5–10% из-за ослабления рубля

С начала года новые легковые машины уже выросли в цене на 13%
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Новые легковые автомобили подорожают летом – осенью 2023 г. в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры, производители и эксперты. В первую очередь это может сказаться не на рекомендованной производителем розничной цене (РРЦ), а на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.

За июнь, как следует из данных Мосбиржи, рубль ослаб к доллару на 10,5% (или на 8,54 руб.), к евро – на 13% (на 11,3 руб.), к юаню – на 8,4% (на 95 коп.). 6 июля доллар превысил отметку 93 руб., евро – 102 руб. (впервые с 28 марта 2022 г.), юань торговался около отметки в 13 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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