Автомобили летом подорожают на 5–10% из-за ослабления рубля

Автомобили летом подорожают на 5–10% из-за ослабления рубляС начала года новые легковые машины уже выросли в цене на 13%
Новые легковые автомобили подорожают летом – осенью 2023 г. в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» автодилеры, производители и эксперты. В первую очередь это может сказаться не на рекомендованной производителем розничной цене (РРЦ), а на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.
За июнь, как следует из данных Мосбиржи, рубль ослаб к доллару на 10,5% (или на 8,54 руб.), к евро – на 13% (на 11,3 руб.), к юаню – на 8,4% (на 95 коп.). 6 июля доллар превысил отметку 93 руб., евро – 102 руб. (впервые с 28 марта 2022 г.), юань торговался около отметки в 13 руб.
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