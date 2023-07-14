Продажи легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии выросли на 27%

В июне 2023 г. россияне купили 501 888 легковых автомобилей с пробегом, следует из данных «Автостата». Это на 42% больше, чем в том же месяце прошлого года. Почти половина от этого количества приходится на те же пять марок, которые лидируют по итогам всего полугодия.