Продажи легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии выросли на 27%
В первом полугодии 2023 г. россияне купили 2,75 млн подержанных легковых машин, что на 27% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
Все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам полугодия, показали положительную динамику. Наибольший рост у Honda (55%), наименьший – у «АвтоВАЗа» (9%). Тем не менее, объем продаж Lada на вторичном рынке несопоставим с иностранными брендами. За прошедшее полугодие было куплено 594 586 машин отечественной марки. На втором месте японская Toyota – 325 658 автомобилей (+37,5%), на третьем – корейская Kia с результатом 155 982 машины (+39%), за ней следует Hyundai – 154 956 авто (+32%), и замыкает пятерку лидеров японский Nissan: 144 211 машин, рост 28%.
В июне 2023 г. россияне купили 501 888 легковых автомобилей с пробегом, следует из данных «Автостата». Это на 42% больше, чем в том же месяце прошлого года. Почти половина от этого количества приходится на те же пять марок, которые лидируют по итогам всего полугодия.
При этом самым популярным подержанным автомобилем в июне стал Ford Focus. Его продажи выросли на 42% до 10 631 машины. На втором месте Lada 2114 с результатом 9817 проданных машин (+12%), далее следуют Hyundai Solaris (9717) и Kia Rio (9621) – обе модели выросли на 23%, и замыкает пятерку лидеров по моделям Toyota Corolla. Японский бестселлер разошелся тиражом 9246 автомобилей на вторичном рынке в июне – на 49% больше по сравнению с июнем прошлого года.