«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем московским дилерам из-за завышения цен
«С их стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», – сказал он, не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь. По словам представителя, они могут подразумевать не только наложение штрафов.
В «АвтоВАЗе» также добавили, что компания регулярно проводит проверки дилерских центров, в том числе тайно, на предмет завышения цен.
Проверка была организована после сообщения «Автоньюс» о том, что минимально возможная цена покупки Lada Vesta составляет 1,7 млн руб. при начальной стоимости почти 1,24 млн руб. Завышенную цену объяснили дефицитом автомобилей. Тогда в «АвтоВАЗе» сообщили, что среди возможных санкций, которые могут быть применены в отношении дилерских центров при выявлении необоснованных цен, – сокращение квот на поставку автомобилей или разрыв контракта с дилером.
Продажи Lada Vesta NG (нового поколения) начались 9 июня 2023 г. Производство налажено на площадке в Тольятти. В марте президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что автоконцерн в этом году может произвести до 100 000 автомобилей Lada Vesta NG при наличии спроса.