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«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем московским дилерам из-за завышения цен

Ведомости

«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции в отношении трех московских дилерских центров «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком», которые завышали цены на автомобили Lada. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя компании.

«С их стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», – сказал он, не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь. По словам представителя, они могут подразумевать не только наложение штрафов.

В «АвтоВАЗе» также добавили, что компания регулярно проводит проверки дилерских центров, в том числе тайно, на предмет завышения цен.

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Проверка была организована после сообщения «Автоньюс» о том, что минимально возможная цена покупки Lada Vesta составляет 1,7 млн руб. при начальной стоимости почти 1,24 млн руб. Завышенную цену объяснили дефицитом автомобилей. Тогда в «АвтоВАЗе» сообщили, что среди возможных санкций, которые могут быть применены в отношении дилерских центров при выявлении необоснованных цен, – сокращение квот на поставку автомобилей или разрыв контракта с дилером.

Продажи Lada Vesta NG (нового поколения) начались 9 июня 2023 г. Производство налажено на площадке в Тольятти. В марте президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что автоконцерн в этом году может произвести до 100 000 автомобилей Lada Vesta NG при наличии спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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