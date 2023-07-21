«АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем московским дилерам из-за завышения цен

Проверка была организована после сообщения «Автоньюс» о том, что минимально возможная цена покупки Lada Vesta составляет 1,7 млн руб. при начальной стоимости почти 1,24 млн руб. Завышенную цену объяснили дефицитом автомобилей. Тогда в «АвтоВАЗе» сообщили, что среди возможных санкций, которые могут быть применены в отношении дилерских центров при выявлении необоснованных цен, – сокращение квот на поставку автомобилей или разрыв контракта с дилером.