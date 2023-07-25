Газета
Авто

Минцифры: компенсацию по ОСАГО можно будет оформить через «Госуслуги»

Ведомости

В случае оформления европротокола о ДТП автомобилисты смогут подать заявление в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО через портал Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службы Минцифры. 

«Раньше после ДТП нужно было относить все документы в страховую компанию. Теперь, если авария оформлена по европротоколу, это можно сделать онлайн — с помощью сервиса на Госуслугах или в приложении «Госуслуги Авто»», – сообщили в ведомстве. 

В Минцифры пояснили, что при подаче заявления потребуются документы, подтверждающие право собственности на машину, полис ОСАГО, скан европротокола, если он был оформлен на бумаге, а также реквизиты, по которым страховая компания сможет выплатить компенсацию. Перед подачей заявления его необходимо подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

После этого страховая компания назначит время и место для личного осмотра автомобиля. По итогам проверки пользователь получит результаты и либо направление на ремонт, либо выплату страховой суммы сразу на карту. 

Ранее в июне в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать необязательным полис ОСАГО при регистрации смены владельца автомобиля, а также исключить из закона обязанность заключать договор ОСАГО до совершения регистрационных действий. Кроме того, инициатива вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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