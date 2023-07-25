Минцифры: компенсацию по ОСАГО можно будет оформить через «Госуслуги»

Ранее в июне в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать необязательным полис ОСАГО при регистрации смены владельца автомобиля, а также исключить из закона обязанность заключать договор ОСАГО до совершения регистрационных действий. Кроме того, инициатива вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.