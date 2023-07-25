Минцифры: компенсацию по ОСАГО можно будет оформить через «Госуслуги»
В случае оформления европротокола о ДТП автомобилисты смогут подать заявление в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО через портал Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службы Минцифры.
«Раньше после ДТП нужно было относить все документы в страховую компанию. Теперь, если авария оформлена по европротоколу, это можно сделать онлайн — с помощью сервиса на Госуслугах или в приложении «Госуслуги Авто»», – сообщили в ведомстве.
В Минцифры пояснили, что при подаче заявления потребуются документы, подтверждающие право собственности на машину, полис ОСАГО, скан европротокола, если он был оформлен на бумаге, а также реквизиты, по которым страховая компания сможет выплатить компенсацию. Перед подачей заявления его необходимо подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».
После этого страховая компания назначит время и место для личного осмотра автомобиля. По итогам проверки пользователь получит результаты и либо направление на ремонт, либо выплату страховой суммы сразу на карту.
Ранее в июне в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать необязательным полис ОСАГО при регистрации смены владельца автомобиля, а также исключить из закона обязанность заключать договор ОСАГО до совершения регистрационных действий. Кроме того, инициатива вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.