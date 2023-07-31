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В России начнут действовать скидки на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым у водителей, которые не оплатили проезд по платным дорогам, будет скидка 50% на погашение штрафа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно тексту закона, скидка в размере 50% будет действовать в течение 20 дней. Она распространяется на штрафы за неоплату проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, а также по частным автомобильным дорогам общего пользования. 

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Сейчас штраф за неоплату проезда по платным дорогам составляет 1500 руб. для водителей легковых машин, 5000 руб. – для водителей грузовиков.

Поправки в КоАП, в том числе в ст. 32.2 КоАП, которая закрепляет возможность оплаты штрафов со скидкой в льготный период, были внесены группой депутатов Госдумы 9 марта. Закон был принят нижней палатой парламента 25 июля, одобрен Советом Федерации 28 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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