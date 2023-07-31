В России начнут действовать скидки на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым у водителей, которые не оплатили проезд по платным дорогам, будет скидка 50% на погашение штрафа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту закона, скидка в размере 50% будет действовать в течение 20 дней. Она распространяется на штрафы за неоплату проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, а также по частным автомобильным дорогам общего пользования.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Сейчас штраф за неоплату проезда по платным дорогам составляет 1500 руб. для водителей легковых машин, 5000 руб. – для водителей грузовиков.
Поправки в КоАП, в том числе в ст. 32.2 КоАП, которая закрепляет возможность оплаты штрафов со скидкой в льготный период, были внесены группой депутатов Госдумы 9 марта. Закон был принят нижней палатой парламента 25 июля, одобрен Советом Федерации 28 июля.