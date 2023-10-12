В «Авто.ру» назвали Skoda Octavia самой подорожавшей моделью сентября

Помимо этого, к началу октября цены на автомобили с пробегом выросли в среднем до 2,13 млн руб. (+7,6%). Среди подержанных машин сильнее всего подорожали Ford Fiesta 2012-2019 гг. (+12,8%, до 1,017 млн руб.) и Honda Fit (+11,7%, 1,268 млн руб.), а также Infiniti FX 2008-2012 гг. и Toyota Sienta 2018-2022 гг. (обе прибавили по 11,3% – до 1,974 и 1,35 млн руб. соответственно). Сильнее всего в денежном выражении выросли машины Toyota Alphard 2017-2023 гг. – они подорожали на 500 000 руб. (+10,4%, до 5,45 млн руб.)