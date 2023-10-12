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Авто

В «Авто.ру» назвали Skoda Octavia самой подорожавшей моделью сентября

Ведомости

Сильнее всего в сентябре подорожали новые автомобили Skoda Octavia – на 13,9%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру». Аналитики учитывали средние цены на новые и подержанные автомобили не старше 15 лет, которые были выставлены на площадке.

Уточняется, что средняя цена новой Skoda Octavia в сентябре составила 3,8 млн руб. По информации на сайте «Рольф», который является официальным дилером автомобилей Skoda, цены на модель Octavia последнего года выпуска начинаются от 2,8 млн руб. 

В тройку лидеров по росту цен вошли также электромобиль российского производства Evolute i-Joy (+13,4%, до 3,9 млн руб.) и Kia Cerato (+10,7%, 2,77 млн руб.). В денежном выражении сильнее всего вырос Mercedes-Benz V-класса, за месяц он прибавил в цене 790 000 руб. (+4,5%, до 18,3 млн руб.). 

Помимо этого, к началу октября цены на автомобили с пробегом выросли в среднем до 2,13 млн руб. (+7,6%). Среди подержанных машин сильнее всего подорожали Ford Fiesta 2012-2019 гг. (+12,8%, до 1,017 млн руб.) и Honda Fit (+11,7%, 1,268 млн руб.), а также Infiniti FX 2008-2012 гг. и Toyota Sienta 2018-2022 гг. (обе прибавили по 11,3% – до 1,974 и 1,35 млн руб. соответственно). Сильнее всего в денежном выражении выросли машины Toyota Alphard 2017-2023 гг. – они подорожали на 500 000 руб. (+10,4%, до 5,45 млн руб.)

При этом на некоторые модели цены упали. В частности, автомобили Mercedes-Benz Vito подешевели почти на 300 000 руб. до 4,383 млн руб. (-6,2%). Также среди упавших в цене автомобилей аналитики «Авто.ру» выделили Lifan Solano (-4,1%) и Lada 2105 (-3,3%). Еще на 3% упали цены на китайские Exceed VX и Changan Uni-V – до 3,9 и 2,3 млн руб. соответственно.

В конце сентября вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов предупредил, что до конца года легковые машины могут подорожать на 30% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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