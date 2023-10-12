В «Авто.ру» назвали Skoda Octavia самой подорожавшей моделью сентября
Сильнее всего в сентябре подорожали новые автомобили Skoda Octavia – на 13,9%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру». Аналитики учитывали средние цены на новые и подержанные автомобили не старше 15 лет, которые были выставлены на площадке.
Уточняется, что средняя цена новой Skoda Octavia в сентябре составила 3,8 млн руб. По информации на сайте «Рольф», который является официальным дилером автомобилей Skoda, цены на модель Octavia последнего года выпуска начинаются от 2,8 млн руб.
В тройку лидеров по росту цен вошли также электромобиль российского производства Evolute i-Joy (+13,4%, до 3,9 млн руб.) и Kia Cerato (+10,7%, 2,77 млн руб.). В денежном выражении сильнее всего вырос Mercedes-Benz V-класса, за месяц он прибавил в цене 790 000 руб. (+4,5%, до 18,3 млн руб.).
Помимо этого, к началу октября цены на автомобили с пробегом выросли в среднем до 2,13 млн руб. (+7,6%). Среди подержанных машин сильнее всего подорожали Ford Fiesta 2012-2019 гг. (+12,8%, до 1,017 млн руб.) и Honda Fit (+11,7%, 1,268 млн руб.), а также Infiniti FX 2008-2012 гг. и Toyota Sienta 2018-2022 гг. (обе прибавили по 11,3% – до 1,974 и 1,35 млн руб. соответственно). Сильнее всего в денежном выражении выросли машины Toyota Alphard 2017-2023 гг. – они подорожали на 500 000 руб. (+10,4%, до 5,45 млн руб.)
При этом на некоторые модели цены упали. В частности, автомобили Mercedes-Benz Vito подешевели почти на 300 000 руб. до 4,383 млн руб. (-6,2%). Также среди упавших в цене автомобилей аналитики «Авто.ру» выделили Lifan Solano (-4,1%) и Lada 2105 (-3,3%). Еще на 3% упали цены на китайские Exceed VX и Changan Uni-V – до 3,9 и 2,3 млн руб. соответственно.
В конце сентября вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов предупредил, что до конца года легковые машины могут подорожать на 30% в годовом выражении.