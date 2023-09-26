Дилеры допустили рост цен на легковые машины в России на уровне 30%
В 2023 г. легковые машины могут подорожать в России на 30% в годовом выражении. Об этом сообщил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов, передает «РИА Новости».
«До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», – заявил Жигалов.
Ранее «Ведомости» писали, что летом – осенью 2023 г. легковые автомобили подорожают в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей. По данным «Автостата», по итогам первой половины 2023 г. средневзвешенная стоимость новой машины в России составила 2,68 млн руб., что почти на 13% больше, чем в начале 2023 г.
С января по август в стране было продано почти 607 000 автомобилей, что на 41% больше, чем годом ранее. В частности, свыше 109 700 легковых машин было реализовано в августе. Лидером рынка остается «АвтоВАЗ». За первые восемь месяцев было продано 190 646 автомобилей этой марки, включая 28 721 машину в августе.
С 1 августа в России повысился утилизационный сбор на автомобили. Согласно документу, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на легкие коммерческие автомобили – в 2,5–3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Сбор на автобусы, по данным ведомства, в среднем вырастет в 2,2–4,8 раза, на электробусы – в 8,7 раза.