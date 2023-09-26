Дилеры допустили рост цен на легковые машины в России на уровне 30%

С 1 августа в России повысился утилизационный сбор на автомобили. Согласно документу, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7–3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на легкие коммерческие автомобили – в 2,5–3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Сбор на автобусы, по данным ведомства, в среднем вырастет в 2,2–4,8 раза, на электробусы – в 8,7 раза.