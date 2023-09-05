Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза

Лидером рынка остается «АвтоВАЗ» – за прошедший месяц на учет в России встал 28 721 автомобиль Lada. Доля компании при этом частично размылась: с 37% в августе 2022 г. до 26% в августе 2023 г. – в основном, за счет насыщения рынка машинами из Китая. При этом сам «АвтоВАЗ» 4 сентября отчитался о продажах 33 300 машин в августе, что почти в два раза больше в годовом выражении. Половина из них – 16 800 штук – пришлась на модель Granta.