Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза

Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 разаОтложенный спрос оказался сильнее роста цен на технику
В августе 2023 г. в России была продана 109 731 новая легковая машина, следует из данных на основе регистраций транспортных средств. Их подсчитало совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС – «Паспорт промышленный консалтинг». Достигнутый результат в 2,6 раза превышает аналогичные показатели прошлого года.
Лидером рынка остается «АвтоВАЗ» – за прошедший месяц на учет в России встал 28 721 автомобиль Lada. Доля компании при этом частично размылась: с 37% в августе 2022 г. до 26% в августе 2023 г. – в основном, за счет насыщения рынка машинами из Китая. При этом сам «АвтоВАЗ» 4 сентября отчитался о продажах 33 300 машин в августе, что почти в два раза больше в годовом выражении. Половина из них – 16 800 штук – пришлась на модель Granta.
Следующие шесть позиций в августовском топе продаж занимают китайские марки. Продажи Chery выросли в 4,5 раза (13 412 шт.), Haval – в 3,6 раза (10 979 шт.), Geely – почти в три раза (8383 шт.), Changan – в 37 раз (6869 шт.), Omoda (5975 шт., год назад не продавалась) и Exeed – почти в четыре раза (4941 шт.)
В модельном рейтинге продаж далеко позади всех оставила Lada Granta. В августе на учет встало 16 037 таких машин. Ближайший конкурент из КНР – кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max – разошелся тиражом 6092 экземпляра. Недалеко от него оказались Haval Jolion (5284 шт.) и Lada Vesta NG (5128). На пятом месте Omoda C5 (4632 шт.).
Динамика восьми месяцев 2023 г. куда более скромная, но, тем не менее, низкая база прошлого года позволила рынку вырасти на 41% до 606 952 проданных автомобилей. Лидерство неизменно у «АвтоВАЗа», который сумел нарастить продажи практически вдвое за отчетный период – до 190 646 машин. Далее следует большая китайская тройка – Chery, Haval и Geely. На пятой строчке премиальный суббренд Chery – Exeed. Среди десятки лидеров продаж восьми месяцев в минусе оказались только корейские бренды (Kia и Hyundai) и Toyota.
Хороший рост рынка обусловлен отложенным спросом прошлого года, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, колебания курса рубля, индексация утильсбора и рост ставок по кредитам вслед за ростом ключевой ставки несколько замедлят динамику продаж до конца года.
«Полагаю, что при нынешних условиях рынок в будет в районе 870 000 – 950 000 легковых машин по итогам года», – резюмировал эксперт.
Новые легковые автомобили подорожают летом – осенью 2023 г. в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня укрепления курса основных валют, используемых для закупок компонентов и готовых автомобилей, говорили «Ведомостям» участники рынка. Ожидается, что в первую очередь это скажется не на рекомендованной производителем розничной цене (РРЦ), а на сокращении скидок и отмене акций, которые набрали обороты в первом полугодии.
Также, как отмечает Бургазлиев, на рынке наблюдается тенденция, когда автовладельцы сдают в trade-in относительно не старые кроссоверы малого и среднего классов (Renault Duster, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan) и приобретают куда более привлекательные с точки зрения оснащения китайские модели от Chery/Exeed, Changan и т. д.