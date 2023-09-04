Автозапчасти с начала года подорожали на 7–20%Но темпы роста цен в 2023 году замедлились, а некоторые наименования и вовсе подешевели
Цены на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 г. выросли в диапазоне от 7 до 20%. Это следует из данных «Авито» и отраслевого портала «Дром», с которыми ознакомились «Ведомости». На эти платформы приходится основная часть онлайн-продаж новых автозапчастей в России.
По оценкам «Дрома», средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17–20%. Расчет делался для наиболее популярных категорий запчастей для автомобилей, которые входят в нижний и средний ценовые сегменты, пояснил «Ведомостям» представитель портала.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам