Водителям разрешили устанавливать квадратные номера на машину
Водителей не будут штрафовать за использование нестандартных регистрационных знаков на машине, в том числе квадратных. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на поправку к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», которая содержится в базе данных Росстандарта.
Уточняется, что поправка вступила в силу 18 октября. При этом Росстандарт не выпускал пресс-релизов на эту тему. По информации издания, 20 октября ГИБДД уже направила разъяснения в региональные управления.
Начиная с 2020 г. квадратные номера разрешено устанавливать сзади японских, американских и некоторых советских автомобилей, на которые стандартные номера установить было невозможно из-за отличающихся заводских креплений. При этом спереди такие номера устанавливать было нельзя, за это можно было получить штраф в размере 500 руб.
Как отметил зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Петр Шляхин, установка таких знаков не влияет на безопасность движения. В середине сентября он обращался в Росстандарт с предложением разрешить установку квадратных номеров как сзади, так и спереди автомобиля. По его словам, установка стандартного прямоугольного номера могла перекрывать датчики парктроников, вентиляцию двигателей и др. Но тогда предложение РАФ в Росстандарте назвали «нецелесообразным».