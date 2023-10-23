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Водителям разрешили устанавливать квадратные номера на машину

Ведомости

Водителей не будут штрафовать за использование нестандартных регистрационных знаков на машине, в том числе квадратных. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на поправку к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», которая содержится в базе данных Росстандарта.

Уточняется, что поправка вступила в силу 18 октября. При этом Росстандарт не выпускал пресс-релизов на эту тему. По информации издания, 20 октября ГИБДД уже направила разъяснения в региональные управления.

Начиная с 2020 г. квадратные номера разрешено устанавливать сзади японских, американских и некоторых советских автомобилей, на которые стандартные номера установить было невозможно из-за отличающихся заводских креплений. При этом спереди такие номера устанавливать было нельзя, за это можно было получить штраф в размере 500 руб.

Как отметил зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Петр Шляхин, установка таких знаков не влияет на безопасность движения. В середине сентября он обращался в Росстандарт с предложением разрешить установку квадратных номеров как сзади, так и спереди автомобиля. По его словам, установка стандартного прямоугольного номера могла перекрывать датчики парктроников, вентиляцию двигателей и др. Но тогда предложение РАФ в Росстандарте назвали «нецелесообразным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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