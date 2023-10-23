Водителям разрешили устанавливать квадратные номера на машину

Начиная с 2020 г. квадратные номера разрешено устанавливать сзади японских, американских и некоторых советских автомобилей, на которые стандартные номера установить было невозможно из-за отличающихся заводских креплений. При этом спереди такие номера устанавливать было нельзя, за это можно было получить штраф в размере 500 руб.