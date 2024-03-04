Haval анонсировал запуск завода по производству двигателей под Тулой
Запуск завода по производству двигателей для автомобилей китайской марки Haval (входит в концерн Great Wall Motor) в Тульской области состоится в ближайшее время, сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области Ивана Душкина.
Точную дату открытия завода он не обозначил.
«Моторный завод будет работать под одной крышей с ныне действующим автомобильным заводом, как и другие цеха «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», – привел портал заявление Душкина.
Душкин также рассказал ресурсу, что объем выпуска моторов заводом составит 100 000 единиц в год. Он отметил, что в приоритете у завода будет агрегат меньшего литража, так как его использует самый продаваемый продукт бренда – Haval Jolion.
В сентябре 2020 г. Haval подписал с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК), по которому китайская компания обязана вложить более 42 млрд руб. в локализацию производства автомобилей и ключевых компонентов.
О строительстве завода по производству двигателей Haval в Тульской области стало известно в ноябре 2020 г. Тогда компанией заявлялась мощность предприятия в 80 000 единиц в год, а объем инвестиций в проект оценивался в 4 млрд руб. В компании подчеркивали, что завод обеспечит двигателями более 90% российских автомобилей бренда.
В октябре 2023 г. исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев сообщил, что Haval планирует запустить производство двигателей в Тульской области в начале 2024 г.