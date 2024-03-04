Haval анонсировал запуск завода по производству двигателей под Тулой

О строительстве завода по производству двигателей Haval в Тульской области стало известно в ноябре 2020 г. Тогда компанией заявлялась мощность предприятия в 80 000 единиц в год, а объем инвестиций в проект оценивался в 4 млрд руб. В компании подчеркивали, что завод обеспечит двигателями более 90% российских автомобилей бренда.