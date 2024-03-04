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Haval анонсировал запуск завода по производству двигателей под Тулой

Ведомости

Запуск завода по производству двигателей для автомобилей китайской марки Haval (входит в концерн Great Wall Motor) в Тульской области состоится в ближайшее время, сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области Ивана Душкина.

Точную дату открытия завода он не обозначил.

«Моторный завод будет работать под одной крышей с ныне действующим автомобильным заводом, как и другие цеха «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», – привел портал заявление Душкина.

Душкин также рассказал ресурсу, что объем выпуска моторов заводом составит 100 000 единиц в год. Он отметил, что в приоритете у завода будет агрегат меньшего литража, так как его использует самый продаваемый продукт бренда – Haval Jolion.

В сентябре 2020 г. Haval подписал с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК), по которому китайская компания обязана вложить более 42 млрд руб. в локализацию производства автомобилей и ключевых компонентов.

О строительстве завода по производству двигателей Haval в Тульской области стало известно в ноябре 2020 г. Тогда компанией заявлялась мощность предприятия в 80 000 единиц в год, а объем инвестиций в проект оценивался в 4 млрд руб. В компании подчеркивали, что завод обеспечит двигателями более 90% российских автомобилей бренда.

В октябре 2023 г. исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев сообщил, что Haval планирует запустить производство двигателей в Тульской области в начале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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