Электромобиль от Lada уже находится в тестовой эксплуатации

Рост продаж китайских брендов в январе – марте оказался существенно выше. В частности, продажи ближайшего преследователя «АвтоВАЗа» Haval поднялись год к году в 2,4 раза до 37 639 штук, следующей за ним Geely – в три раза до 36 264 машин, Chery – более чем в полтора раза до 31 893 единиц, Changan – в 11 раз до 20 216 машин. Резкий рост реализации китайских машин был показан на сверхнизкой базе прошлого года.