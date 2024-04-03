/ Авто

Электромобиль от Lada уже находится в тестовой эксплуатации

Ведомости

Электрокар Lada e-Largus находится в тестовой эксплуатации, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», пишет «РИА Новости».

«E-Largus максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям, а также к существующей и перспективной зарядной инфраструктуре. В настоящее время предсерийные образцы e-Largus уже находятся в тестовой эксплуатации», – говорится в сообщении.

В Ижевске 15 мая будет возобновлено серийное производство Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), электрический e-Largus будет серийно выпускаться в III квартале 2024 г.

2 апреля в «АвтоВАЗе» сообщили, что продажи автомобиля Lada в марте выросли на 83,6% в годовом выражении. Всего за месяц было продано 42 840 автомобилей марки. Отмечается, что это наибольший показатель за последние 11 лет. Месячный рост продаж составил 53,6%. 

С начала года в России было продано 330 692 новых легковых автомобиля, писали «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). Продажи оказались почти в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.

Рост продаж китайских брендов в январе – марте оказался существенно выше. В частности, продажи ближайшего преследователя «АвтоВАЗа» Haval поднялись год к году в 2,4 раза до 37 639 штук, следующей за ним Geely – в три раза до 36 264 машин, Chery – более чем в полтора раза до 31 893 единиц, Changan – в 11 раз до 20 216 машин. Резкий рост реализации китайских машин был показан на сверхнизкой базе прошлого года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных