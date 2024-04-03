Электромобиль от Lada уже находится в тестовой эксплуатации
Электрокар Lada e-Largus находится в тестовой эксплуатации, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», пишет «РИА Новости».
«E-Largus максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям, а также к существующей и перспективной зарядной инфраструктуре. В настоящее время предсерийные образцы e-Largus уже находятся в тестовой эксплуатации», – говорится в сообщении.
В Ижевске 15 мая будет возобновлено серийное производство Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), электрический e-Largus будет серийно выпускаться в III квартале 2024 г.
2 апреля в «АвтоВАЗе» сообщили, что продажи автомобиля Lada в марте выросли на 83,6% в годовом выражении. Всего за месяц было продано 42 840 автомобилей марки. Отмечается, что это наибольший показатель за последние 11 лет. Месячный рост продаж составил 53,6%.
С начала года в России было продано 330 692 новых легковых автомобиля, писали «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). Продажи оказались почти в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.
Рост продаж китайских брендов в январе – марте оказался существенно выше. В частности, продажи ближайшего преследователя «АвтоВАЗа» Haval поднялись год к году в 2,4 раза до 37 639 штук, следующей за ним Geely – в три раза до 36 264 машин, Chery – более чем в полтора раза до 31 893 единиц, Changan – в 11 раз до 20 216 машин. Резкий рост реализации китайских машин был показан на сверхнизкой базе прошлого года.