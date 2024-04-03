Продажи новых легковых автомобилей в первом квартале выросли в два раза

Продажи новых легковых автомобилей в первом квартале выросли в два разаПомогли распродажи китайских брендов и изменение правил таможенной оценки импорта
В России в январе-марте 2024 г. было продано 330 692 новых легковых автомобиля, следует из данных «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). Продажи оказались почти в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.
Для сравнения, в I квартале 2022 г. в России было продано 277 332 новых легковых и легких коммерческих автомобиля против 387 322 единиц в аналогичный период 2021 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.
«АвтоВАЗ» сохраняет за собой безоговорочное лидерство на российском рынке, но его доля в I квартале 2024 г. снизилась до 27,5% против 37% годом ранее. При этом продажи компании за этот период выросли на 43% до 90 870 машин.
Рост продаж китайских брендов в январе-марте оказался существенно выше. В частности, продажи ближайшего преследователя «АвтоВАЗа» Haval поднялись год к году в 2,4 раза до 37 639 штук, следующей за ним Geely – в три раза до 36 264 машин, Chery – более чем в полтора раза до 31 893 единиц, Changan – в 11 раз до 20 216 машин. Резкий рост реализации китайских машин был показан на сверхнизкой базе прошлого года.
Примечательно, что в топ марок по итогам продаж I квартала вошел бренд премиальных гибридных кроссоверов Lixiang, которые привозят в Россию по параллельному импорту. Всего за минувшие три месяца россияне купили 8049 машин этой марки. Годом ранее автомобили Lixiang еще практически не продавались, тогда была куплена лишь 41 машина.
Также в лидеры рынка за отчетный период выбрался белорусско-китайский бренд Belgee. Его единственная модель X50 – это популярный компакт-кроссовер Coolray предыдущего поколения, выпускаемый в Белоруссии. Всего в I квартале в России было продано 4260 таких автомобилей, большая часть из них – в марте (2732 штуки).
В марте 2024 г. рынок вырос более чем в два раза в годовом выражении до 146 526 единиц, следует из данных ППК. Пятерка лидеров продаж выглядит аналогично картине за I квартал. Продажи Lada поднялись несколько больше, чем по итогам трех месяцев – на 65% до 39 908 автомобилей. Наиболее популярной иномаркой в марте и I квартале остается Haval Jolion: его продажи увеличились год к году почти в два раза до 6387 экземпляров.
Высокие показатели продаж в I квартале в первую очередь связаны с распродажами по многим китайским брендам, которые устраивали дилеры для освобождения складов, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценкам, общие стоки китайских марок на начало января составляли «десятки тысяч машин». В сложившейся ситуации автоконцерны из КНР впервые стали конкурировать между собой на российском рынке, отмечает эксперт.
Рынок постепенно оживает, даже несмотря на сохранение высокой ключевой ставки Банка России (16%), продолжает Бургазлиев. К концу I квартала дополнительным стимулом купить машину для многих стали новости о доначислении с 1 апреля в счет утильсбора разницы между заявленной таможенной стоимостью ввозимой через страны ЕАЭС в Россию машины и ее реальной ценой в стране, полагает эксперт. По его оценкам, новые правила могут привести к удорожанию техники, ввозимой по параллельному импорту, на 20-25%.
Достаточно большой рост рынка в I квартале был ожидаем, говорит директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ Александр Васильев. Такой результат он тоже связывает как со стремлением китайских компаний поскорее освободить склады под новые поставки, так и изменением правил таможенной оценки импорта.
Очевидно, что небольшие импортеры также стремились пополнить стоки до начала действия новых правил и, скорее всего, смогли создать запас на 1-2 месяца продаж, полагает эксперт. Учитывая текущий результат рынка, такой же успех в следующих кварталах пока неочевиден, отмечает Васильев.