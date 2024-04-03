Продажи новых легковых автомобилей в первом квартале выросли в два раза

В марте 2024 г. рынок вырос более чем в два раза в годовом выражении до 146 526 единиц, следует из данных ППК. Пятерка лидеров продаж выглядит аналогично картине за I квартал. Продажи Lada поднялись несколько больше, чем по итогам трех месяцев – на 65% до 39 908 автомобилей. Наиболее популярной иномаркой в марте и I квартале остается Haval Jolion: его продажи увеличились год к году почти в два раза до 6387 экземпляров.