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В июле рынок автокредитов обновил исторический рекорд

Ведомости

В июле в России оформили 133 000 автокредитов на 197 млрд руб., что стало историческим рекордом. Объемы выдач по сравнению с июлем 2023 г. выросли на 57%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Показатели автокредитования остаются на стабильно высоком уровне уже третий месяц подряд, следует из данных ОКБ. В июле рынок показал небольшой рост в 1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средний размер займов на покупку авто сократился на 2% до 1,48 млн руб., средний срок превышает пять лет. Полная стоимость автокредитов (ПСК) составила 20,4%, но к началу августа превысила 21%. По данным «Известий», переплата за авто с таким займом превысит 164%.

Генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин подтвердил, что рост рынка автокредитования за первые семь месяцев 2024 г. составил 65-70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За это время в РФ выдали почти 1 млн автокредитов на сумму 1,4 трлн руб. (в прошлом году – 600 000 кредитов на 800 млрд.).

По статистике Росбанка, чаще всего в кредит покупают машины мужчины (60,7%). Основную группу составляют заемщики 30-50 лет (67,3%). Причем средний возраст в целом по стране увеличился с 39-41 года до 41-42-х лет. Как и в прошлом году, более 70% – семейные люди с высшим (77,7%) или средним, в том числе специальным, образованием (20,6%). Доля женщин медленно, но верно увеличивается в целом по стране и за пять месяцев 2024 г. составила 39,3%. В 2023 г. распределение было 38,2% на 61,8% в пользу мужчин. Согласно статистике, женщины чаще предпочитают покупать подержанные авто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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