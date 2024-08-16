В июле рынок автокредитов обновил исторический рекорд

По статистике Росбанка, чаще всего в кредит покупают машины мужчины (60,7%). Основную группу составляют заемщики 30-50 лет (67,3%). Причем средний возраст в целом по стране увеличился с 39-41 года до 41-42-х лет. Как и в прошлом году, более 70% – семейные люди с высшим (77,7%) или средним, в том числе специальным, образованием (20,6%). Доля женщин медленно, но верно увеличивается в целом по стране и за пять месяцев 2024 г. составила 39,3%. В 2023 г. распределение было 38,2% на 61,8% в пользу мужчин. Согласно статистике, женщины чаще предпочитают покупать подержанные авто.