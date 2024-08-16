В июле рынок автокредитов обновил исторический рекорд
В июле в России оформили 133 000 автокредитов на 197 млрд руб., что стало историческим рекордом. Объемы выдач по сравнению с июлем 2023 г. выросли на 57%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Показатели автокредитования остаются на стабильно высоком уровне уже третий месяц подряд, следует из данных ОКБ. В июле рынок показал небольшой рост в 1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Средний размер займов на покупку авто сократился на 2% до 1,48 млн руб., средний срок превышает пять лет. Полная стоимость автокредитов (ПСК) составила 20,4%, но к началу августа превысила 21%. По данным «Известий», переплата за авто с таким займом превысит 164%.
Генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин подтвердил, что рост рынка автокредитования за первые семь месяцев 2024 г. составил 65-70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За это время в РФ выдали почти 1 млн автокредитов на сумму 1,4 трлн руб. (в прошлом году – 600 000 кредитов на 800 млрд.).
По статистике Росбанка, чаще всего в кредит покупают машины мужчины (60,7%). Основную группу составляют заемщики 30-50 лет (67,3%). Причем средний возраст в целом по стране увеличился с 39-41 года до 41-42-х лет. Как и в прошлом году, более 70% – семейные люди с высшим (77,7%) или средним, в том числе специальным, образованием (20,6%). Доля женщин медленно, но верно увеличивается в целом по стране и за пять месяцев 2024 г. составила 39,3%. В 2023 г. распределение было 38,2% на 61,8% в пользу мужчин. Согласно статистике, женщины чаще предпочитают покупать подержанные авто.