Tesla планирует вывести систему автопилота на рынки Китая и Европы в 2025 году

29 апреля Bloomberg сообщил, что Tesla будет сотрудничать с китайским технологическим гигантом Baidu. Агентство сообщало, что американская компания приняла ключевые требования к безопасности и конфиденциальности данных, которые помогут ослабить опасения по поводу вывода FSD на рынок Китая. Китайские официальные лица сообщили Tesla, что Пекин предварительно одобрил план компании по запуску FSD в стране, писала также газета The Wall Street Journal. С 2021 г. Tesla хранит всю информацию, собранную ее центром обработки данных, в Шанхае, как того требуют регулирующие органы.