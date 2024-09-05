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Tesla планирует вывести систему автопилота на рынки Китая и Европы в 2025 году

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Tesla планирует вывести систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, «автопилот») на рынки Китая и Европы в следующем году, но для начала ей необходимо одобрение со стороны регулятора. О планах компания заявила на своей странице в X (бывший Twitter).

По заявлению компании, вывести систему на рынки она планирует в I квартале 2025 г. В октябре 2024 г. систему FSD планируется оснастить автоматической парковкой. Несмотря на название, FSD все равно нуждается в контроле со стороны водителей. Сейчас система доступна в США и Канаде. По словам главы компании Илона Маска, Tesla также обсуждала ее лицензирование с другими автопроизводителями.

29 апреля Bloomberg сообщил, что Tesla будет сотрудничать с китайским технологическим гигантом Baidu. Агентство сообщало, что американская компания приняла ключевые требования к безопасности и конфиденциальности данных, которые помогут ослабить опасения по поводу вывода FSD на рынок Китая. Китайские официальные лица сообщили Tesla, что Пекин предварительно одобрил план компании по запуску FSD в стране, писала также газета The Wall Street Journal. С 2021 г. Tesla хранит всю информацию, собранную ее центром обработки данных, в Шанхае, как того требуют регулирующие органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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