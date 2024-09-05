Tesla планирует вывести систему автопилота на рынки Китая и Европы в 2025 году
Tesla планирует вывести систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, «автопилот») на рынки Китая и Европы в следующем году, но для начала ей необходимо одобрение со стороны регулятора. О планах компания заявила на своей странице в X (бывший Twitter).
По заявлению компании, вывести систему на рынки она планирует в I квартале 2025 г. В октябре 2024 г. систему FSD планируется оснастить автоматической парковкой. Несмотря на название, FSD все равно нуждается в контроле со стороны водителей. Сейчас система доступна в США и Канаде. По словам главы компании Илона Маска, Tesla также обсуждала ее лицензирование с другими автопроизводителями.
29 апреля Bloomberg сообщил, что Tesla будет сотрудничать с китайским технологическим гигантом Baidu. Агентство сообщало, что американская компания приняла ключевые требования к безопасности и конфиденциальности данных, которые помогут ослабить опасения по поводу вывода FSD на рынок Китая. Китайские официальные лица сообщили Tesla, что Пекин предварительно одобрил план компании по запуску FSD в стране, писала также газета The Wall Street Journal. С 2021 г. Tesla хранит всю информацию, собранную ее центром обработки данных, в Шанхае, как того требуют регулирующие органы.