Bloomberg: Tesla будет сотрудничать с китайской Baidu
Американская компания Tesla Илона Маска будет сотрудничать с китайским технологическим гигантом Baidu, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Такие договоренности были достигнуты по результатам визита Маска в Китай, отмечает агентство. Генеральный директор Tesla 28 апреля совершил необъявленную поездку в КНР, чтобы получить одобрение на программное обеспечение для помощи водителю. Компании будут сотрудничать для внедрения картографических и навигационных функций в систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, «автопилот») на китайском рынке.
По данным Bloomberg, Tesla также приняла ключевые требования к безопасности и конфиденциальности данных, которые помогут ослабить опасения по поводу вывода FSD на рынок Китая. Китайские официальные лица сообщили Tesla, что Пекин предварительно одобрил план компании по запуску FSD в стране, писала также газета Wall Street Journal. Одобрение FSD в Китае, как указывает Bloomberg, станет серьезным стимулом для Tesla, которая впервые с 2020 г. переживает годовое снижение квартальной выручки.
Reuters ранее писал, что Маск в КНР встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных с целью обучения алгоритмов автономного вождения. С 2021 г. Tesla хранит всю информацию, собранную ее центром обработки данных, в Шанхае, как того требуют регулирующие органы. Договоренности с Китаем могли бы помочь Tesla восстановить некоторые утраченные позиции, однако системы помощи водителю оказались проблематичными в США, пишет Bloomberg. Главный регулятор автомобильной безопасности США начал расследование системы автопилота компании из-за 20 аварий.