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Bloomberg: Tesla будет сотрудничать с китайской Baidu

Ведомости

Американская компания Tesla Илона Маска будет сотрудничать с китайским технологическим гигантом Baidu, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Такие договоренности были достигнуты по результатам визита Маска в Китай, отмечает агентство. Генеральный директор Tesla 28 апреля совершил необъявленную поездку в КНР, чтобы получить одобрение на программное обеспечение для помощи водителю. Компании будут сотрудничать для внедрения картографических и навигационных функций в систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, «автопилот») на китайском рынке.

По данным Bloomberg, Tesla также приняла ключевые требования к безопасности и конфиденциальности данных, которые помогут ослабить опасения по поводу вывода FSD на рынок Китая. Китайские официальные лица сообщили Tesla, что Пекин предварительно одобрил план компании по запуску FSD в стране, писала также газета Wall Street Journal. Одобрение FSD в Китае, как указывает Bloomberg, станет серьезным стимулом для Tesla, которая впервые с 2020 г. переживает годовое снижение квартальной выручки.

Reuters ранее писал, что Маск в КНР встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных с целью обучения алгоритмов автономного вождения. С 2021 г. Tesla хранит всю информацию, собранную ее центром обработки данных, в Шанхае, как того требуют регулирующие органы. Договоренности с Китаем могли бы помочь Tesla восстановить некоторые утраченные позиции, однако системы помощи водителю оказались проблематичными в США, пишет Bloomberg. Главный регулятор автомобильной безопасности США начал расследование системы автопилота компании из-за 20 аварий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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