Bloomberg: Tesla будет сотрудничать с китайской Baidu

Reuters ранее писал, что Маск в КНР встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных с целью обучения алгоритмов автономного вождения. С 2021 г. Tesla хранит всю информацию, собранную ее центром обработки данных, в Шанхае, как того требуют регулирующие органы. Договоренности с Китаем могли бы помочь Tesla восстановить некоторые утраченные позиции, однако системы помощи водителю оказались проблематичными в США, пишет Bloomberg. Главный регулятор автомобильной безопасности США начал расследование системы автопилота компании из-за 20 аварий.