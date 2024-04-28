Reuters: Маск отправился в Китай

В марте того же года Wall Street Journal сообщила, что в правительстве КНР сочли электромобили Tesla угрозой национальной безопасности из-за возможной передачи в США данных фото- и видеокамер машин, а также информации о маршрутах следования их китайских владельцев. В связи с этим чиновникам, военным, силовикам и сотрудникам стратегических предприятий было рекомендовано не покупать машины Tesla. Кроме того, на этих машинах, как утверждают собеседники газеты, запрещено въезжать в районы, где компактно проживают семьи названных категорий госслужащих.