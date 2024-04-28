Reuters: Маск отправился в Китай
Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск отправился с визитом в Китай, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Частный самолет, связанный с Tesla, приземлился в Пекине, как показало приложение для отслеживания полетов», – говорится в сообщении.
По данным собеседника агентства, Маск хочет встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных с целью обучения алгоритмов автономного вождения. С 2021 г. Tesla хранит всю информацию, собранную ее центром обработки данных, в Шанхае, как того требуют регулирующие органы.
В мае 2021 г. Tesla создала в Китае центр обработки данных для электромобилей, проданных в этой стране. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о рекомендациях китайским чиновникам не покупать машины Tesla из-за возможной отправки данных о них в США.
В марте того же года Wall Street Journal сообщила, что в правительстве КНР сочли электромобили Tesla угрозой национальной безопасности из-за возможной передачи в США данных фото- и видеокамер машин, а также информации о маршрутах следования их китайских владельцев. В связи с этим чиновникам, военным, силовикам и сотрудникам стратегических предприятий было рекомендовано не покупать машины Tesla. Кроме того, на этих машинах, как утверждают собеседники газеты, запрещено въезжать в районы, где компактно проживают семьи названных категорий госслужащих.
При этом компания Маска неоднократно заявляла, что полностью выполняет все требования китайского законодательства по части безопасности данных пользователей. В правительстве КНР тогда не ответили на запрос газеты по поводу ограничений.
Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае в начале 2019 г. Он стал первой фабрикой компании за рубежом. Производство было запущено осенью 2019 г., первые машины с шанхайской фабрики поступили в продажу в начале 2020 г. Тогда же Tesla смогла привлечь пятилетний кредит от крупнейших китайских банков в размере $1,4 млрд на дальнейшее развитие завода.