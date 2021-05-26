Tesla создала в Китае центр обработки данных

Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае в начале 2019 г. Он стал первой фабрикой компании за рубежом. Завод при выходе на полную мощность сможет выпускать 250 тыс. автомобилей в год. Основными покупателями продукции завода стали именно китайские клиенты, для которых цены на электромобили оказались ниже, чем на их аналоги, произведенные в США. Производство было запущено осенью 2019 г., первые машины с шанхайской фабрики поступили в продажу в начале 2020 г. Тогда же Tesla смогла привлечь пятилетний кредит от крупнейших китайских банков в размере $1,4 млрд на дальнейшее развитие завода.