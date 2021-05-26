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Tesla создала в Китае центр обработки данных

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Tesla создала в Китае центр обработки данных для электромобилей, проданных в этой стране. Об этом компания сообщила на своей странице в китайской микроблоговой платформе Weibo. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о рекомендациях китайским чиновникам не покупать машины Tesla из-за возможной отправки данных о них в США.

«Мы создали центр обработки данных в Китае, чтобы локализовать их хранилище, и продолжим строить новые местные центры обработки данных [в других странах]. Все данные, полученные от продаж автомобилей на рынке материкового Китая, будут храниться в стране», — заверила компания. В Tesla заявили, что также примут участие в обсуждении с отраслевыми экспертами разрабатываемый китайскими властями законопроект о регулировании использования данных об автомобилях.

«Мы твердо поддерживаем стандартизованное развитие отрасли», — подчеркнули в компании.

В марте Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в правительстве КНР сочли электромобили Tesla угрозой национальной безопасности из-за возможной передачи в США данных фото- и видеокамер машин, а также информации о маршрутах следования их китайских владельцев. В связи с этим чиновникам, военным, силовикам и сотрудникам стратегических предприятий было рекомендовано не покупать машины Tesla. Кроме того, на этих машинах, как утверждают собеседники газеты, запрещено въезжать в районы, где компактно проживают семьи названных категорий госслужащих.

При этом компания Маска неоднократно заявляла, что полностью выполняет все требования китайского законодательства по части безопасности данных пользователей. В правительстве КНР тогда не ответили на запрос газеты по поводу ограничений.

Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае в начале 2019 г. Он стал первой фабрикой компании за рубежом. Завод при выходе на полную мощность сможет выпускать 250 тыс. автомобилей в год. Основными покупателями продукции завода стали именно китайские клиенты, для которых цены на электромобили оказались ниже, чем на их аналоги, произведенные в США. Производство было запущено осенью 2019 г., первые машины с шанхайской фабрики поступили в продажу в начале 2020 г. Тогда же Tesla смогла привлечь пятилетний кредит от крупнейших китайских банков в размере $1,4 млрд на дальнейшее развитие завода.

Ранее по теме: Илон Маск допустил открытие завода Tesla в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных