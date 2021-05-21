Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Илон Маск допустил открытие завода Tesla в России

По его словам, в скором времени компания может официально выйти на рынок России и стран СНГ
Илья Лакстыгал
Jae C. Hong / AP

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории, выступая на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание».

«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко, также на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — сказал Маск. Он также допустил расширение географии производства Tesla, в том числе появление завода в России.

«Потенциально мы рассматриваем Россию», — сказал Маск.

Сейчас Tesla имеет заводы в США (действующий, «головной» автомобильный в Калифорнии, аккумуляторный в Неваде и строящийся — в Техасе). С 2019 г. полноценное производство электромобилей налажено также в Китае на фабрике в Шанхае. Крупноузловая сборка машин из американских деталей ведется в Нидерландах, начато строительство полноценного завода в Германии, в районе Берлина. Расширение географии производства компания объясняет, в первую очередь, необходимостью снизить затраты на перевозку продукции из США и сделать электромобили более доступными для покупателей в других частях мира.

Офисы продаж Tesla есть в США, Мексике, странах Евросоюза, (во Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии), в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее, на Тайване и в Японии. В России офиса компании нет, электромобили продаются через другую компанию-импортер.

В начале апреля Tesla сообщила о рекордных поставках в первом квартале 2021 г. несмотря на дефицит полупроводников в связи с логистическими сбоями из-за пандемии. Компания поставила клиентам по всему миру 184 800 автомобилей по сравнению с 88 400 автомобилями за аналогичный период годом ранее. Большая часть поставок пришлась на «бюджетные» Model 3 и Model Y — 182 780 электромобилей, причем на последнюю модель компания отметила повышенный спрос в Китае. Более дорогих Model S и Model X в первом квартале 2021 г. было продано 2020 машин.

Согласно квартальному отчёту, выручка компании составила $10, 389 млрд. Также, производитель электромобилей объявил о получении операционной прибыли в $594 млн.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных