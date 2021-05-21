Илон Маск допустил открытие завода Tesla в России

Сейчас Tesla имеет заводы в США (действующий, «головной» автомобильный в Калифорнии, аккумуляторный в Неваде и строящийся — в Техасе). С 2019 г. полноценное производство электромобилей налажено также в Китае на фабрике в Шанхае. Крупноузловая сборка машин из американских деталей ведется в Нидерландах, начато строительство полноценного завода в Германии, в районе Берлина. Расширение географии производства компания объясняет, в первую очередь, необходимостью снизить затраты на перевозку продукции из США и сделать электромобили более доступными для покупателей в других частях мира.