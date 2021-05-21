Илон Маск допустил открытие завода Tesla в России

Илон Маск допустил открытие завода Tesla в РоссииПо его словам, в скором времени компания может официально выйти на рынок России и стран СНГ
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории, выступая на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание».
«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко, также на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — сказал Маск. Он также допустил расширение географии производства Tesla, в том числе появление завода в России.
«Потенциально мы рассматриваем Россию», — сказал Маск.
Сейчас Tesla имеет заводы в США (действующий, «головной» автомобильный в Калифорнии, аккумуляторный в Неваде и строящийся — в Техасе). С 2019 г. полноценное производство электромобилей налажено также в Китае на фабрике в Шанхае. Крупноузловая сборка машин из американских деталей ведется в Нидерландах, начато строительство полноценного завода в Германии, в районе Берлина. Расширение географии производства компания объясняет, в первую очередь, необходимостью снизить затраты на перевозку продукции из США и сделать электромобили более доступными для покупателей в других частях мира.
Офисы продаж Tesla есть в США, Мексике, странах Евросоюза, (во Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии), в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее, на Тайване и в Японии. В России офиса компании нет, электромобили продаются через другую компанию-импортер.
В начале апреля Tesla сообщила о рекордных поставках в первом квартале 2021 г. несмотря на дефицит полупроводников в связи с логистическими сбоями из-за пандемии. Компания поставила клиентам по всему миру 184 800 автомобилей по сравнению с 88 400 автомобилями за аналогичный период годом ранее. Большая часть поставок пришлась на «бюджетные» Model 3 и Model Y — 182 780 электромобилей, причем на последнюю модель компания отметила повышенный спрос в Китае. Более дорогих Model S и Model X в первом квартале 2021 г. было продано 2020 машин.
Согласно квартальному отчёту, выручка компании составила $10, 389 млрд. Также, производитель электромобилей объявил о получении операционной прибыли в $594 млн.