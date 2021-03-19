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WSJ: Китай увидел в электромобилях Tesla угрозу национальной безопасности

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Электромобили американского производителя Tesla могут представлять угрозу национальной безопасности Китая, поэтому следует ограничить их использование военными, сотрудниками стратегических предприятий и чиновниками, считают в правительстве КНР. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, после обследования электромобилей производства компании Илона Маска, китайские власти выразили тревогу по поводу работы ее камер, которые могут собирать и хранить фото- и видео информацию в постоянном режиме. Также озабоченность китайских чиновников связана со сбором информации о маршрутах машин и синхронизация автомобилей со смартфонами и хранящихся в них данных. В правительстве КНР опасаются, что все эти сведения могут отправляться обратно в США.

По данным газеты, китайские власти уже оповестили сотрудников ряда ведомств, призвав их не ездить на Tesla на работу, на этих машинах также якобы запрещено въезжать в жилые районы, где живут семьи работников «чувствительных отраслей» и важных министерств, в первую очередь, связанных с госбезопасностью и обороной. При этом компания Маска неоднократно заявляла, что полностью выполняет все требования китайского законодательства по части безопасности данных пользователей.

В правительстве КНР не ответили на запрос газеты по поводу ограничений на использование электромобилей Tesla госслужащими.

Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае в начале 2019 г. Он стал первой фабрикой компании за рубежом. Завод при выходе на полную мощность сможет выпускать 250 тыс. автомобилей в год. Основными покупателями продукции завода стали именно китайские клиенты, для которых цены на электромобили оказались ниже, чем на их аналоги, произведенные в США. Производство было запущено осенью 2019 г., первые машины с шанхайской фабрики поступили в продажу в начале 2020 г. Тогда же Tesla смогла привлечь пятилетний кредит от крупнейших китайских банков в размере $1,4 млрд на дальнейшее развитие завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных