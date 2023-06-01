Илон Маск против разрушения экономических связей США и КНР

Китай – второй по величине рынок после США для Tesla, на компанию сейчас приходится около 11% китайского рынка электромобилей. Первый китайский завод Tesla был открыт в Шанхае в 2019 г. (путь с момента получения разрешения на строительство до подключения к энергосетям занял всего 168 дней). В 2022 г. производство прошло модернизацию, а за этот год завод произвел более 700 000 автомобилей Model Y и Model 3. 10 апреля 2023 г. Tesla подписала с администрацией особого района Шанхая – Линьгана – соглашение о строительстве нового завода Megafactory. По информации «Синьхуа», строительство завода должно начаться в III квартале 2023 г., а запуск производства намечен на середину 2024 г. Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит компании увеличить сборку электромобилей в Шанхае до 1 млн единиц в год, писала шанхайская The Paper.