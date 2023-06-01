Илон Маск против разрушения экономических связей США и КНР

Илон Маск против разрушения экономических связей США и КНРЕго визит в Пекин говорит о недовольстве американского большого бизнеса политикой Вашингтона
31 мая Маск встретился в Пекине с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном. С первым они обсудили китайско-американское экономическое сотрудничество и развитие компании Tesla в Китае, а со вторым обменялись мнениями о разработке автомобилей на новых источниках энергии и умных автомобилей. Ван подчеркнул, что экономики Китая и США глубоко интегрированы и обеим сторонам следует укреплять экономический и торговый диалог и сотрудничество.
До этого, 30 мая, у Маска была встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. На ней миллиардер заявил, что интересы США и Китая «неотделимы друг от друга как сиамские близнецы», а также отметил трудолюбие и ум китайского народа. Кроме того, Маск заверил, что Tesla готова расширять свой бизнес в Китае. По мнению Циня, «здоровые, стабильные и конструктивные» китайско-американские отношения выгодны всему миру. Комментируя отношения Пекина и Вашингтона, китайский министр провел аналогию с вождением: нужно «своевременно жать на тормоза и избегать опасного вождения», а также уметь «нажимать на педаль газа» для развития сотрудничества.
Маск также успел поужинать с основателем крупнейшего китайского производителя топливных элементов Contemporary Amperex Technology (CATL) Цзэн Юйцюнем и, как сообщает агентство Reuters, побывает на предприятии Tesla в Шанхае. В меню из 16 блюд был сделан акцент на иероглиф «ма» (в переводе – «лошадь», но также используется в начале фамилии Маска).
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга приветствовала визит Маска и призвала других представителей международного бизнеса последовать его примеру и тоже посетить Китай. При этом в марте агентство Reuters сообщало, что Маск хотел добиться встречи и с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, но сообщений о возможности такой встречи не было.
Китай – второй по величине рынок после США для Tesla, на компанию сейчас приходится около 11% китайского рынка электромобилей. Первый китайский завод Tesla был открыт в Шанхае в 2019 г. (путь с момента получения разрешения на строительство до подключения к энергосетям занял всего 168 дней). В 2022 г. производство прошло модернизацию, а за этот год завод произвел более 700 000 автомобилей Model Y и Model 3. 10 апреля 2023 г. Tesla подписала с администрацией особого района Шанхая – Линьгана – соглашение о строительстве нового завода Megafactory. По информации «Синьхуа», строительство завода должно начаться в III квартале 2023 г., а запуск производства намечен на середину 2024 г. Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит компании увеличить сборку электромобилей в Шанхае до 1 млн единиц в год, писала шанхайская The Paper.
54,1%
составило производство электромобилей Tesla в Китае в 2022 г. от их общего выпуска. В физическом выражении в КНР изготовили 710 865 машин, а во всем мире – 1 313 851
Это первая поездка Маска в Китай за три года (он был там в начале 2020 г.). Визит проходит сразу после того, как он 25 мая участвовал в выдвижении в кандидаты в президенты США от республиканской партии губернатора Флориды Рона Десантиса на платформе Twitter.
Поездка Маска в Китай обусловлена его коммерческими интересами, считает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. «Американский бизнесмен ведет крупный бизнес в этой азиатской стране, а также он участвует в совместных проектах по развитию технологий искусственного интеллекта и новых источников энергии. С этой целью он ведет переговоры с представителями китайской элиты и бизнеса, чтобы немного снизить остроту экономической войны между Вашингтоном и Пекином», – сказал эксперт.
С другой стороны, китайские власти заинтересованы в развитии совместных экономических проектов с американским крупным капиталом, несмотря на текущие политические трудности двух стран, продолжает Лукин: «Не случайно Маска в Китае принимали на самом высоком уровне. Тем более что он занимает умеренные позиции в американо-китайском политическом кризисе. Помимо этого, китайские власти воспринимают его в качестве лидера мнений, который впоследствии мог бы повлиять на общественные настроения американцев в нужном для Пекина ключе».
При этом, по словам директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, Маск не обладает достаточным влиянием, чтобы устранить противоречия в американо-китайских отношениях. «Хотя он обладает крупным состоянием, а его экономические предприятия периодически выполняют работы для федерального правительства, он не может влиять на политику администрации президента. Допускаю, что в определенных кругах к нему прислушаются, но по его указке ничего предпринимать не станут», – считает эксперт.
Наконец, поездка Маска в Китай – это и показатель недовольства крупного американского бизнеса работой Вашингтона на китайском направлении, замечает Рогулев. «Американский бизнес – жертва политических обстоятельств, а экономическая война приводит к многомиллиардным потерям. Из-за обострения двусторонних отношений, например, корпорация Apple вынужденно закрывает свои заводы на территории Китая. При этом показательно, что американские компании обычно выводят свое производство не обратно в США, а в развивающиеся страны», – заключает эксперт.