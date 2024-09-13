Ставка утильсбора на авто в России с 1 октября вырастет на 70-85%
Ставка утилизационного сбора на автотранспорт в России с 1 октября вырастет на 70-85%, сообщили в Минпромторге. Соответствующее поставление утвердило правительство РФ.
Согласно документу, при расчете утильсбора будет учитываться вид транспорта и прицепы к нему. С 1 октября ставка проиндексируется в среднем на 70-85%, а в дальнейшем, с 1 января каждого года, она будет увеличиваться на 10-20%.
Решение об индексации утильсбора принято в отношении тех видов техники, которые серийно производятся на территории России в достаточном объеме для обеспечения запросов внутреннего рынка. Новые коэффициенты будут действовать как для производителей техники, так и для импортеров. Для расчета утильсбора на транспортные средства, ввезенные в Россию до 1 октября 2024 г., будут действовать предыдущие коэффициенты при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 15 октября 2024 г.
В части дорожно-строительной техники Минпромторг принял решение индексировать утильсбор на 15% ежегодно – с 1 января 2025 г. При этом на некоторые виды специализированной техники, в частности экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, индексация вступит в силу не раньше 2026 г. и 2028 г. В ведомстве отметили, что их производство на территории России пока находится на этапе освоения.
До этого «Ведомости» писали, что Минпромторг по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова с 13 сентября дофинансирует программы льготного автокредитования и льготного лизинга на 6,5 млрд и 8 млрд руб. соответственно. На льготное автокредитование и льготный лизинг в этом году уже было выделено 17,3 млрд и 9 млрд руб. Сейчас действие льготного лизинга распространяется на покупку электрокаров и общественного транспорта, льготы по автокредитам могут получить семьи с детьми в субъектах ДФО.