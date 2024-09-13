Ставка утильсбора на авто в России с 1 октября вырастет на 70-85%

Решение об индексации утильсбора принято в отношении тех видов техники, которые серийно производятся на территории России в достаточном объеме для обеспечения запросов внутреннего рынка. Новые коэффициенты будут действовать как для производителей техники, так и для импортеров. Для расчета утильсбора на транспортные средства, ввезенные в Россию до 1 октября 2024 г., будут действовать предыдущие коэффициенты при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 15 октября 2024 г.