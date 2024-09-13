Минпромторг дофинансирует программы поддержки спроса на автомобили

Адресные программы поддержки спроса с некоторыми перерывами сопровождали развитие отечественного авторынка в последние 10 лет. Основной из них для населения всегда считалась программа льготного автокредитования, которая позволяет отдельным категориям граждан получить скидку до 20-25% на авансовый платеж при покупке машины российского производства (не менее 1600 баллов за локализацию) и стоимостью до 2 млн руб. Сейчас под эти условия подпадает продукция «АвтоВАЗа», УАЗа, ГАЗа и Haval Jolion. Последний собирают на заводоме китайской компании в Тульской области. Кроме этого, под действие программы подпадают все выпускаемые в РФ электромобили. Скидки на них составляют 35%, но не более 925 000 руб. Субсидии по лизингу в первую очередь рассчитаны на коммерческий сегмент транспорта.