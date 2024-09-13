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Минпромторг дофинансирует программы поддержки спроса на автомобили

Правительство решило поддержать авторынок в преддверии индексации утильсбора
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова с 13 сентября дофинансирует программы льготного автокредитования и льготного лизинга на 6,5 млрд и 8 млрд руб. соответственно. Об этом говорится в сообщении ведомства от 13 сентября.

О том, что одновременно с ожидаемой индексацией утильсбора на колесную технику в России с 1 октября программы поддержки спроса на автомобили могут получить дополнительное бюджетное финансирование на оставшуюся часть 2024 г., говорили ранее три источника «Ведомостей», знакомые с ходом обсуждения инициативы.

На льготное автокредитование и льготный лизинг в этом году уже было выделено 17,3 млрд и 9 млрд руб. соответственно. Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «Интерфаксу» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) говорил, что большая часть средств по обеим программам была освоена в первом полугодии. Сейчас действие льготного лизинга распространяется на покупку электрокаров и общественного транспорта, льготы по автокредитам могут получить семьи с детьми в субъектах ДФО. Всего в рамках этих льготных программ в этом году было продано более 82 000 автомобилей.

Адресные программы поддержки спроса с некоторыми перерывами сопровождали развитие отечественного авторынка в последние 10 лет. Основной из них для населения всегда считалась программа льготного автокредитования, которая позволяет отдельным категориям граждан получить скидку до 20-25% на авансовый платеж при покупке машины российского производства (не менее 1600 баллов за локализацию) и стоимостью до 2 млн руб. Сейчас под эти условия подпадает продукция «АвтоВАЗа», УАЗа, ГАЗа и Haval Jolion. Последний собирают на заводоме китайской компании в Тульской области. Кроме этого, под действие программы подпадают все выпускаемые в РФ электромобили. Скидки на них составляют 35%, но не более 925 000 руб. Субсидии по лизингу в первую очередь рассчитаны на коммерческий сегмент транспорта.

Льготное автокредитование продолжит действовать для медицинских работников, работников сферы образования, участников военной спецоперации и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми в субъектах ДФО, следует из сообщения Минпромторга. 

Программа льготного лизинга вновь распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателями внутреннего сгорания (не менее 1600 баллов за локализацию), электромобили отечественного производства и высоко автоматизированные транспортные средства, следует из данных ведомства. Также по поручению президента Владимира Путина в программу были включены туристические автобусы.

В 2023 г. на льготное автокредитование изначально было выделено 5 млрд руб., а на лизинг – всего 2 млрд руб. Но в сентябре программа лизинга была дофинансирована еще на 7,8 млрд руб. по этой статье. Перед этим с 1 августа был в очередной раз увеличен утильсбор на легковые автомобили. Действие программ поддержки спроса на автомобили в России было возобновлено во второй половине 2022 г. по решению президента. Тогда на них был выделен почти 21 млрд руб.

Пока в бюджете на 2025 и 2026 гг. заложено более 23 млрд руб. на финансирование программы льготного автокредитования, 11 млрд руб. – на программу льготного лизинга, говорил Алиханов. «Будем продолжать мониторить ситуацию на рынке и в случае замедления спроса проработаем расширение этих мер», – отмечал министр.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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