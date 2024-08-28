Граждане активнее берут кредиты на новые автомобили

Доля кредитов на новые автомобили в общем количестве выдач автокредитов третий месяц подряд держится на уровне выше 80% – в июле она выросла относительно июня на 0,8 п. п. и составила 81,3%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Остальное приходится на автомобили с пробегом, доля которых в выдачах падает. Суммарно с начала года доля кредитов на новые автомобили в общем количестве выдач выросла на 8,7 п. п., а год к году – на 18,2 п. п. (63,1% в июле 2023 г.).