Граждане активнее берут кредиты на новые автомобили

Граждане активнее берут кредиты на новые автомобилиОни опасаются повышения ставок и утильсбора
Доля кредитов на новые автомобили в общем количестве выдач автокредитов третий месяц подряд держится на уровне выше 80% – в июле она выросла относительно июня на 0,8 п. п. и составила 81,3%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Остальное приходится на автомобили с пробегом, доля которых в выдачах падает. Суммарно с начала года доля кредитов на новые автомобили в общем количестве выдач выросла на 8,7 п. п., а год к году – на 18,2 п. п. (63,1% в июле 2023 г.).
Доля выдач новых автомобилей стабильно растет с января и впервые превысила 80% в мае (81,9%), а в июне составила 80,5%.
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