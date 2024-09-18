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В России объем выданных автокредитов сократился почти на 8%

Ведомости

В России число выданных автокредитов сократилось на 7,6% по результатам августа, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В июле было выдано 155 900 кредитов, а в августе – 144 100. При этом по сравнению с августом прошлого года число выданных автокредитов в этом году выросло на 42,7% со 100 900 единиц. Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (максимальное значение 999 баллов, а минимальное – один балл).

За август больше всего автокредитов выдали в Москве (7770 единиц), Московской области (7740 единиц), Татарстане (6570 единиц), Ростовской области (6370 единиц) и Краснодарском крае (6110 единиц). Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах в августе по сравнению с июлем была зафиксирована в Ростовской, Белгородской и Кемеровской областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов за месяц сократилось на 9,8% и 6,4% соответственно.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила в тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. 17 сентября в ЦБ заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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