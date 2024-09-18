В России объем выданных автокредитов сократился почти на 8%
В России число выданных автокредитов сократилось на 7,6% по результатам августа, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
В июле было выдано 155 900 кредитов, а в августе – 144 100. При этом по сравнению с августом прошлого года число выданных автокредитов в этом году выросло на 42,7% со 100 900 единиц. Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (максимальное значение 999 баллов, а минимальное – один балл).
За август больше всего автокредитов выдали в Москве (7770 единиц), Московской области (7740 единиц), Татарстане (6570 единиц), Ростовской области (6370 единиц) и Краснодарском крае (6110 единиц). Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах в августе по сравнению с июлем была зафиксирована в Ростовской, Белгородской и Кемеровской областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов за месяц сократилось на 9,8% и 6,4% соответственно.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила в тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. 17 сентября в ЦБ заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики.