В России объем выданных автокредитов сократился почти на 8%

За август больше всего автокредитов выдали в Москве (7770 единиц), Московской области (7740 единиц), Татарстане (6570 единиц), Ростовской области (6370 единиц) и Краснодарском крае (6110 единиц). Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах в августе по сравнению с июлем была зафиксирована в Ростовской, Белгородской и Кемеровской областях. В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов за месяц сократилось на 9,8% и 6,4% соответственно.