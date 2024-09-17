Банк России назвал условия для смягчения денежно-кредитной политики

Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% и допустил, что на заседании в октябре может увеличить ее снова. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об опасениях того, что экономический рост не сбалансирован, т. е. динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг. По ее словам, предложение сдерживает дефицит кадров, который ограничивает промышленность в объемах выпуска, а также проблемы с логистикой и трансграничными расчетами. Спрос же подогревается ростом потребительской и инвестиционной активности, который хоть и замедлился, но в целом остается высоким. «Ключевой вопрос в том, чем вызвано замедление экономического роста: в большей степени охлаждением спроса или шоками предложения? Если подтвердится, что в основном это шоки предложения, причем имеющие длительный характер, то денежно-кредитные условия должны быть более жесткими», – отметила Набиуллина.