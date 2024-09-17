Банк России назвал условия для смягчения денежно-кредитной политики

Банк России назвал условия для смягчения денежно-кредитной политикиСейчас этот вопрос не стоит на повестке, сообщил Заботкин
Банк России готов к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), если возникнет риск резкого снижения ВВП из-за недоиспользования своих производственных ресурсов, безработица значительно увеличится, а инфляция упадет ниже целевого значения в 4%. Об этом заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на форуме РБК Capital Markets. Он напомнил, что ЦБ проводил такую политику во время пандемии для поддержки экономики, и в случае возникновения дополнительных шоков будет готов к снижению ставки до минимальных уровней.
«Идея о том, что Банк России всегда проводит жесткую денежно-кредитную политику, неверная: в 2020 г. мы проводили мягкую политику со ставкой 4,25%, чтобы быстрее позволить экономике восстановиться в условиях крайне сложного пандемийного кризиса. Это не значит, что, когда экономика начнет замедляться, мы опять побежим в сторону 4,25% – с большой долей вероятности этого не произойдет», – подчеркнул Заботкин. По его словам, на сегодня российская экономика переживает состояние перегрева, поэтому вопрос о смягчении ДКП на повестке не стоит. Зампред ЦБ также отметил, что повышение ставки до 20% рассматривалось на заседании в пятницу как альтернативный сценарий.
Говоря о влиянии ключевой ставки на охлаждение экономики, Заботкин указал, что в совокупном спросе есть часть, «априори нечувствительная к денежно-кредитным условиям», – так называемый автономный спрос, доля которого с 2022 г. возросла, пояснил он. К его компонентам замглавы ЦБ относит госзаказ, широчайшее использование программ льготного кредитования (в том числе льготную ипотеку) и изменение потребительской уверенности вместе с ожиданиями бизнеса. Как отметил Заботкин, оба этих показателя во II квартале покорили многолетние максимумы.
«Нам приходится в последнее время слышать, что раз автономный спрос так возрос, то ДКП больше не в состоянии влиять на экономическую динамику. Это утверждение избыточно-пессимистичное и, честно говоря, неверное», – сообщил он, подчеркнув, что денежно-кредитная политика в полной мере воздействует на ту часть экономики, которая отражает рыночный баланс спроса и предложения. Но если автономный спрос растет, то рычаг воздействия на экономику пропорционально становится меньше и поэтому на колебания разрыва выпуска ЦБ вынужден реагировать более значительным изменением ключевой ставки, резюмировал Заботкин. По его оценке, на автономный спрос приходится даже не 20% ВВП – «это величина гораздо более умеренного порядка».
Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% и допустил, что на заседании в октябре может увеличить ее снова. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об опасениях того, что экономический рост не сбалансирован, т. е. динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг. По ее словам, предложение сдерживает дефицит кадров, который ограничивает промышленность в объемах выпуска, а также проблемы с логистикой и трансграничными расчетами. Спрос же подогревается ростом потребительской и инвестиционной активности, который хоть и замедлился, но в целом остается высоким. «Ключевой вопрос в том, чем вызвано замедление экономического роста: в большей степени охлаждением спроса или шоками предложения? Если подтвердится, что в основном это шоки предложения, причем имеющие длительный характер, то денежно-кредитные условия должны быть более жесткими», – отметила Набиуллина.
Ужесточение денежно-кредитной политики может сократить инвестиции в основной капитал, замедлить производство, создать риски серии банкротств малого и среднего бизнеса, считают эксперты. «Ведомости» писали об этом 16 сентября. Директор ИНП РАН Александр Широв заявил, что сейчас необходимо сосредоточиться не на охлаждении спроса, а на расширении предложения, но это невозможно без поддержки инвестиций. Он пояснил, что тех нацпроектов, которые сейчас согласовываются с правительством, будет достаточно для первого шага инвестцикла. Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост инвестиций в основной капитал в 2025 г. замедлится почти в 4 раза до 2,1% с 7,8% в 2024 г. Как пояснял представитель Минэкономразвития, это будет связано с ужесточением денежно-кредитной политики.
Выступая на форуме, Заботкин также отметил, что кредитование бизнеса должно быть не основным источником инвестиций, а дополнительным, а предприятиям при планировании вложений в первую очередь следует рассчитывать на собственные средства, складывающиеся из нераспределенной прибыли и капитала от новых акционеров. По словам зампреда ЦБ, устойчивость экономики сильно зависит от того, что работающие в ней предприятия не имеют избыточной кредитной нагрузки.