Минэк прогнозирует замедление инфляции в сентябре до 8,1%

Продукты питания в конце сентября вырастут в цене на 8,1% год к году по сравнению с 9,72% в августе, следует из документа. Рост цен на непродовольственные товары замедлится до 5,4% с 6,09% в августе. В то же время услуги подорожают на 10,6% год к году по сравнению с 11,73% в августе. Высокие темпы роста будут сохраняться как в сфере ЖКХ – 10,6% за счет индексации тарифов, проведенной в июле впервые за полтора года, так и в прочих услугах (11,7%).