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/ Экономика

Минэк прогнозирует замедление инфляции в сентябре до 8,1%

Эксперты сомневаются, что эти ожидания сбудутся
Анастасия Бойко
На динамику инфляции сейчас оказывают влияние денежно-кредитная политика и сезонные тренды/ Максим Стулов / Ведомости

Минэк ожидает замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении в конце сентября с 9,05% в августе, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг. (есть у «Ведомостей»). Замедление роста цен произойдет во всех категориях, прогнозирует министерство.

Продукты питания в конце сентября вырастут в цене на 8,1% год к году по сравнению с 9,72% в августе, следует из документа. Рост цен на непродовольственные товары замедлится до 5,4% с 6,09% в августе. В то же время услуги подорожают на 10,6% год к году по сравнению с 11,73% в августе. Высокие темпы роста будут сохраняться как в сфере ЖКХ – 10,6% за счет индексации тарифов, проведенной в июле впервые за полтора года, так и в прочих услугах (11,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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