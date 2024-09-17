Минэк прогнозирует замедление инфляции в сентябре до 8,1%Эксперты сомневаются, что эти ожидания сбудутся
Минэк ожидает замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении в конце сентября с 9,05% в августе, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг. (есть у «Ведомостей»). Замедление роста цен произойдет во всех категориях, прогнозирует министерство.
Продукты питания в конце сентября вырастут в цене на 8,1% год к году по сравнению с 9,72% в августе, следует из документа. Рост цен на непродовольственные товары замедлится до 5,4% с 6,09% в августе. В то же время услуги подорожают на 10,6% год к году по сравнению с 11,73% в августе. Высокие темпы роста будут сохраняться как в сфере ЖКХ – 10,6% за счет индексации тарифов, проведенной в июле впервые за полтора года, так и в прочих услугах (11,7%).
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