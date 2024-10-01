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Володин предложил ужесточить ответственность за опасное вождение

Ведомости

Законопроект об опасном вождении стоит ужесточить, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Считаю, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность [за повторное правонарушение, связанное с опасным вождением]», – сказал он, его слова приводятся на сайте Госдумы.

По его словам, «ситуация сама об этом говорит». Володин привел статистику, согласно которой за прошлый год число аварий увеличилось на 4,5% по сравнению с 2022 г. – до 132 500.

«Погибли 14 500 человек: рост за год составил 2,3%. Ранено 166 500 человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее», – добавил он.

1 октября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах за опасное вождение от 3000 до 5000 руб. За повторное аналогичное правонарушение предлагается лишение прав на управление транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

23 сентября инициативу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. В мае этого года правительство поддержало проект при условии его доработки. В частности, в законопроекте отсутствовали положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГАИ по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой ч. 1 ст. 12.38 КоАП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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