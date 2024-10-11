«Автостат»: продажи премиальных автомобилей выросли до максимума за пять месяцев

В начале сентября АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт») сообщало, что реализация новых люксовых автомобилей в России в январе – июле выросла на 18% к аналогичному периоду прошлого года – до 315 шт. Больше всего россияне купили машин под марками Bentley (98 шт., +24% к прошлому году), Lamborghini (87 шт., +21%) и Rolls-Royce (78 шт., +63%). Продажи Ferrari упали на 20% до 24 шт., Maserati – на 32% до 21 шт. Реализация Aston Martin остается стабильной: с января по июль было продано семь таких автомобилей, как и годом ранее.