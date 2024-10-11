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«Автостат»: продажи премиальных автомобилей выросли до максимума за пять месяцев

Ведомости

По итогам сентября в России реализовано 14 063 новых автомобиля премиум-сегмента, что стало максимальным результатом с мая. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Подавляющая часть (77%) проданных в начале осени премиальных автомобилей приходится на китайские марки. В лидерах – внедорожники EXEED, их реализовано 3607 шт. В тройку лучших по объемам продаж также вошли TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). На четвертой строчке расположился немецкий BMW (1151 шт.). Показатели продаж остальных брендов этого сегмента в сентябре составили менее 1000 шт.

Продажи премиальных машин растут уже третий месяц подряд, но рекордного показателя за март 2024 г. они пока не достигли – тогда было реализовано 19 095 шт. Рыночная доля премиум-сегмента по итогам сентября составила 9,3%. В июле и августе она находилась на уровне 8,3% и 8,6% соответственно.

В начале сентября АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт») сообщало, что реализация новых люксовых автомобилей в России в январе – июле выросла на 18% к аналогичному периоду прошлого года – до 315 шт. Больше всего россияне купили машин под марками Bentley (98 шт., +24% к прошлому году), Lamborghini (87 шт., +21%) и Rolls-Royce (78 шт., +63%). Продажи Ferrari упали на 20% до 24 шт., Maserati – на 32% до 21 шт. Реализация Aston Martin остается стабильной: с января по июль было продано семь таких автомобилей, как и годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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