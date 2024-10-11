«Автостат»: продажи премиальных автомобилей выросли до максимума за пять месяцев
По итогам сентября в России реализовано 14 063 новых автомобиля премиум-сегмента, что стало максимальным результатом с мая. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
Подавляющая часть (77%) проданных в начале осени премиальных автомобилей приходится на китайские марки. В лидерах – внедорожники EXEED, их реализовано 3607 шт. В тройку лучших по объемам продаж также вошли TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). На четвертой строчке расположился немецкий BMW (1151 шт.). Показатели продаж остальных брендов этого сегмента в сентябре составили менее 1000 шт.
Продажи премиальных машин растут уже третий месяц подряд, но рекордного показателя за март 2024 г. они пока не достигли – тогда было реализовано 19 095 шт. Рыночная доля премиум-сегмента по итогам сентября составила 9,3%. В июле и августе она находилась на уровне 8,3% и 8,6% соответственно.
В начале сентября АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт») сообщало, что реализация новых люксовых автомобилей в России в январе – июле выросла на 18% к аналогичному периоду прошлого года – до 315 шт. Больше всего россияне купили машин под марками Bentley (98 шт., +24% к прошлому году), Lamborghini (87 шт., +21%) и Rolls-Royce (78 шт., +63%). Продажи Ferrari упали на 20% до 24 шт., Maserati – на 32% до 21 шт. Реализация Aston Martin остается стабильной: с января по июль было продано семь таких автомобилей, как и годом ранее.