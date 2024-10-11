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Импорт легковых машин в сентябре оказался рекордным за 12 лет

Во многом этому способствовала индексация утильсбора на автотехнику с 1 октября
Денис Ильюшенков
Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Россию юридическими и физическими лицами в сентябре было завезено 104 200 новых легковых машин – на 29% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщается в презентации аналитического агентства «Автостат», представленной 10 октября на форуме CarX. Это максимальный месячный показатель за последние 12 лет.

В топ-5 наиболее востребованных для ввоза машин в сентябре вошли китайские модели машин Geely Monjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas и Haval M6. В целом на китайские марки за месяц пришлось почти 79% импорта всех новых машин, следует из презентации. Далее с большим отрывом следуют Киргизия (7,7%) и Белоруссия (6,4%). Для сравнения: годом ранее в сентябре на автомобили из КНР приходилось 86% из общего импорта объемом 80 781 единица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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