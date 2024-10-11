Импорт легковых машин в сентябре оказался рекордным за 12 лет

В топ-5 наиболее востребованных для ввоза машин в сентябре вошли китайские модели машин Geely Monjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas и Haval M6. В целом на китайские марки за месяц пришлось почти 79% импорта всех новых машин, следует из презентации. Далее с большим отрывом следуют Киргизия (7,7%) и Белоруссия (6,4%). Для сравнения: годом ранее в сентябре на автомобили из КНР приходилось 86% из общего импорта объемом 80 781 единица.