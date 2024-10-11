Volkswagen сообщил о снижении поставок на 7% в III квартале

2 сентября Bloomberg со ссылкой на Volkswagen сообщил, что автопроизводитель рассматривает возможность закрытия заводов в Германии. Глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.