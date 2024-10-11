Volkswagen сообщил о снижении поставок на 7% в III квартале
Поставки немецкого автопроизводителя Volkswagen сократились на 7% в III квартале 2024 г. Это подчеркивает проблемы в автомобильной промышленности Европы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.
Помимо слабого спроса со стороны Китая и высоких производственных затрат на снижение поставок также влияет и недавнее решение Евросоюза. В частности, европейским автомобильным компаниям приходится сталкиваться с последствиями потенциальной торговой войны между Пекином и Европейским союзом, поскольку ЕС настаивает на введении импортных пошлин на китайские электромобили.
Немецкая компания также сократила расходы на производство полностью электрических автомобилей в Китае, заявив, что компания не будет жертвовать прибыльностью ради доли рынка. Сокращение расходов привело к росту продаж электромобилей с полностью заряженными аккумуляторами в КНР, увеличившись на 5,2% за квартал до 57 500 автомобилей, отмечает агентство.
2 сентября Bloomberg со ссылкой на Volkswagen сообщил, что автопроизводитель рассматривает возможность закрытия заводов в Германии. Глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.