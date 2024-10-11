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Volkswagen сообщил о снижении поставок на 7% в III квартале

Ведомости

Поставки немецкого автопроизводителя Volkswagen сократились на 7% в III квартале 2024 г. Это подчеркивает проблемы в автомобильной промышленности Европы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

Помимо слабого спроса со стороны Китая и высоких производственных затрат на снижение поставок также влияет и недавнее решение Евросоюза. В частности, европейским автомобильным компаниям приходится сталкиваться с последствиями потенциальной торговой войны между Пекином и Европейским союзом, поскольку ЕС настаивает на введении импортных пошлин на китайские электромобили.

Немецкая компания также сократила расходы на производство полностью электрических автомобилей в Китае, заявив, что компания не будет жертвовать прибыльностью ради доли рынка. Сокращение расходов привело к росту продаж электромобилей с полностью заряженными аккумуляторами в КНР, увеличившись на 5,2% за квартал до 57 500 автомобилей, отмечает агентство.

2 сентября Bloomberg со ссылкой на Volkswagen сообщил, что автопроизводитель рассматривает возможность закрытия заводов в Германии. Глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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