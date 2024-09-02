Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии

Bloomberg отмечает, что такой трудовой конфликт станет серьезным испытанием для генерального директора, который также возглавляет марку спортивных автомобилей Porsche. В результате конфликтов с профсоюзами пострадали несколько его предшественников в Volkswagen. Компания старается сократить расходы на свой одноименный легковой бренд, где показатели прибыли давно отстают от нормы, и эти усилия становятся все более трудными на фоне снижения темпов перехода на электромобили и замедления потребительских расходов.