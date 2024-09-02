Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в ГерманииУхудшение экономической ситуации в стране ведет к снижению рентабельности производства
Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на автопроизводителя.
Глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.
Компания также пытается расторгнуть соглашение с профсоюзами о сохранении рабочих мест до 2029 г. В случае одобрения указанных планов это станут первые закрытия автозаводов в Германии за всю 87-летнюю историю компании.
«Экономическая ситуация стала еще более жесткой, и в Европу приходят новые игроки. Германия как место ведения бизнеса все больше отстает в плане конкурентоспособности», – заявил главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюме.
Bloomberg отмечает, что такой трудовой конфликт станет серьезным испытанием для генерального директора, который также возглавляет марку спортивных автомобилей Porsche. В результате конфликтов с профсоюзами пострадали несколько его предшественников в Volkswagen. Компания старается сократить расходы на свой одноименный легковой бренд, где показатели прибыли давно отстают от нормы, и эти усилия становятся все более трудными на фоне снижения темпов перехода на электромобили и замедления потребительских расходов.
По информации издания, в Volkswagen работают около 650 000 сотрудников по всему миру, почти 300 000 из них – в Германии. Половину мест в наблюдательном совете компании занимают представители профсоюзов, а немецкая земля Нижняя Саксония, которой принадлежит 20% акций, часто встает на сторону профсоюзных организаций.
Предыдущие конфликты между брендом и профсоюзами привели к окончанию или сокращению срока полномочий топ-менеджеров, включая бывшего генерального директора Бернда Пишетсридера, бывшего руководителя марки Volkswagen Вольфганга Бернхарда и Герберта Дисса – предшественника Блюме на посту генерального директора. Все трое пытались добиться повышения эффективности, особенно на внутренних немецких предприятиях Volkswagen.
В июле стало известно, что бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге, принадлежащий теперь компании АГР экс-президента «Авилона» Андрея Павловича, возобновил серийное производство автомобилей после переговоров с новым партнером.