Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии

Ухудшение экономической ситуации в стране ведет к снижению рентабельности производства
Ведомости

Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на автопроизводителя.

Глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.

Компания также пытается расторгнуть соглашение с профсоюзами о сохранении рабочих мест до 2029 г. В случае одобрения указанных планов это станут первые закрытия автозаводов в Германии за всю 87-летнюю историю компании.

«Экономическая ситуация стала еще более жесткой, и в Европу приходят новые игроки. Германия как место ведения бизнеса все больше отстает в плане конкурентоспособности», – заявил главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюме.

Bloomberg отмечает, что такой трудовой конфликт станет серьезным испытанием для генерального директора, который также возглавляет марку спортивных автомобилей Porsche. В результате конфликтов с профсоюзами пострадали несколько его предшественников в Volkswagen. Компания старается сократить расходы на свой одноименный легковой бренд, где показатели прибыли давно отстают от нормы, и эти усилия становятся все более трудными на фоне снижения темпов перехода на электромобили и замедления потребительских расходов.

По информации издания, в Volkswagen работают около 650 000 сотрудников по всему миру, почти 300 000 из них – в Германии. Половину мест в наблюдательном совете компании занимают представители профсоюзов, а немецкая земля Нижняя Саксония, которой принадлежит 20% акций, часто встает на сторону профсоюзных организаций.

Предыдущие конфликты между брендом и профсоюзами привели к окончанию или сокращению срока полномочий топ-менеджеров, включая бывшего генерального директора Бернда Пишетсридера, бывшего руководителя марки Volkswagen Вольфганга Бернхарда и Герберта Дисса – предшественника Блюме на посту генерального директора. Все трое пытались добиться повышения эффективности, особенно на внутренних немецких предприятиях Volkswagen.

В июле стало известно, что бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге, принадлежащий теперь компании АГР экс-президента «Авилона» Андрея Павловича, возобновил серийное производство автомобилей после переговоров с новым партнером.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных