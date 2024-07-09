Бывший завод Volkswagen в Калуге снова начал выпускать автомобили

Автозавод АГР в Калуге начнут перезапускать в ближайшее время, обещал в начале июня на ПМЭФ-2024 губернатор области Владислав Шапша. Он отмечал, что производство техники будет локализовано на этом предприятии, а какая модель будет взята за основу, это «уже дело десятое» (цитата по «Интерфаксу»).