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Бывший завод Volkswagen в Калуге снова начал выпускать автомобили

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Денис Ильюшенков
Машины Chery являются одними из самых популярных иномарок у россиян. Продажи Tiggo 7 за первое полугодие выросли более чем в 2 раза в годовом выражении/ Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге, принадлежащий теперь компании АГР экс-президента «Авилона» Андрея Павловича, возобновил серийное производство автомобилей после переговоров с новым партнером. Об этом 8 июля рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов на выставке «Иннопром-2024». Деталей проекта он не сообщил.

Автозавод АГР в Калуге начнут перезапускать в ближайшее время, обещал в начале июня на ПМЭФ-2024 губернатор области Владислав Шапша. Он отмечал, что производство техники будет локализовано на этом предприятии, а какая модель будет взята за основу, это «уже дело десятое» (цитата по «Интерфаксу»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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