Бывший завод Volkswagen в Калуге снова начал выпускать автомобили

Бывший завод Volkswagen в Калуге снова начал выпускать автомобилиЭто могут быть кроссоверы китайской Chery и ее суббренда Jaecoo
Бывший завод немецкого концерна Volkswagen в Калуге, принадлежащий теперь компании АГР экс-президента «Авилона» Андрея Павловича, возобновил серийное производство автомобилей после переговоров с новым партнером. Об этом 8 июля рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов на выставке «Иннопром-2024». Деталей проекта он не сообщил.
Автозавод АГР в Калуге начнут перезапускать в ближайшее время, обещал в начале июня на ПМЭФ-2024 губернатор области Владислав Шапша. Он отмечал, что производство техники будет локализовано на этом предприятии, а какая модель будет взята за основу, это «уже дело десятое» (цитата по «Интерфаксу»).
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