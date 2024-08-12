Бывший калужский завод Volkswagen планирует выпустить 27 000 авто в 2024 году
На бывшем заводе Volkswagen (ныне – ООО «АГР») приступили к сборке автомобилей. К концу 2024 г. планируется выпустить 27 000 машин, заявил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов на заседании правительства.
«АГР приступил с августа месяца к серийной сборке автомобилей и до конца года планирует собрать 27 000 автомобилей», – уточнил Попов.
Марки автомобилей, которые планируется собирать на предприятии, заместитель губернатора не уточнил.
Он добавил, что новый собственник бывшего завода Volvo Trucks в Калуге «Автомобильное моторное общество» собрало в этом году 649 грузовиков. До конца 2024 г. предприятие планирует увеличить производство до 2000 машин.
В июле министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что на бывшем заводе Volkswagen в Калуге снова запущено серийное производство автомобилей.
Volkswagen решил приостановить производство на своих заводах в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. В мае того же года Volkswagen сообщил о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus компании «Арт-финанс» (владеет дилером «Авилон»). Дилер приобрел все доли в группе и во всех российских дочерних предприятиях немецкого концерна – в их числе ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование».
В июне 2023 г. бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group.