Правительство одобрило продажу завода Volkswagen в России

Правительство одобрило продажу завода Volkswagen в РоссииАктив будет продан автодилерскому холдингу «Авилон»
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с решением совещательного органа. По их словам, актив будет продан автодилерскому холдингу «Авилон». Стоимость готовящейся сделки им не известна.
«Ведомости» направили вопросы в пресс-службу правительства РФ. Представитель «Авилона» переадресовал вопросы в Volkswagen, где от комментариев отказались. Так же поступил и представитель Минпромторга.
В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна источники «Ведомостей» в начале марта 2023 г. называли «Авилон» и АФК «Система» и поясняли, что автодилер является приоритетным вариантом. Они отмечали, что продажа актива должна быть согласована правительственной комиссией по иностранным инвестициям. «Ведомости» также направили запрос в АФК.
Но 17 марта Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen AG в России по иску группы ГАЗ о взыскании с немецкого автоконцерна 15,6 млрд руб. Иск был подан из-за досрочного расторжения соглашения сторон о контрактной сборке немецких машин на площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Это соглашение было прекращено в августе 2022 г. – на три года раньше срока – из-за вступления в силу санкций минфина США против российской компании.
Собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом процесса, связывали иск ГАЗа с намерением остановить именно процесс продажи калужской площадки Volkswagen. По словам двух из них, на актив помимо «Авилона» и АФК мог претендовать еще австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2010–2020 гг. возглавлял совет директоров группы ГАЗ. Но что именно Вольф может делать с активами Volkswagen в России, собеседникам «Ведомостей» не было известно.
Представитель «Фольксваген груп рус» (ФГР, российская структура Volkswagen AG) тогда говорил, что компания удивлена получением иска на данном этапе. Он отмечал, что Volkswagen подает заявку на одобрение российскими госорганами продажи своих долей в ФГР, включая завод в Калуге более чем с 4000 сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору. Собеседник надеялся, что иск не приведет к задержке сделки.
3 апреля суд снял арест на объекты недвижимого и движимого имущества ФГР. Неделю спустя ГАЗ подал новый иск к Volkswagen – уже на 28,4 млрд руб. Но и в этом случае суд отказал в принятии обеспечительных мер, включая арест имущества.
Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Через два года он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год). До простоя, который длится с марта 2022 г., на площадке выпускали легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan.
Продажи легковых автомобилей Volkswagen и Skoda в 2022 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса, составили 17 555 и 18 299 машин соответственно (годом ранее – 86 108 и 90 443).
Производственным партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery. Переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним, говорит источник «Ведомостей», знакомый с планами китайской компании. Ранее о вероятности такого партнерства писали «Коммерсантъ» и другие СМИ. 18 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале фотографии со встречи с менеджментом Chery на Шанхайском автосалоне в КНР. «Мы хотим не только продавать машины в России, но и развивать у вас их производство, причем так, чтобы была высокая степень локализации», – сказал в интервью «России 1» в Шанхае президент Chery International Джан Гоубин. 19 апреля представитель Chery от комментариев отказался.
Регуляторные согласования в большинстве M&A сделок – наиболее длительный этап после подписания юридически обязывающих документов, говорит партнер Forward Legal Андрей Филиппенко. «Можно предположить, что сделка закроется достаточно оперативно, если не потребуется разрешений иностранных регуляторов. После введения 10%-ного «налога на выход» (требование правительства РФ к иностранным инвесторам о выплате 10% от продажи активов в России. – «Ведомости») некоторые продавцы обращались за лицензией OFAC [минфина США] для снятия риска участия в платежах в российский бюджет, что может занять еще какое-то время», – отмечает юрист.