Правительство одобрило продажу завода Volkswagen в России

Производственным партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery. Переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним, говорит источник «Ведомостей», знакомый с планами китайской компании. Ранее о вероятности такого партнерства писали «Коммерсантъ» и другие СМИ. 18 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале фотографии со встречи с менеджментом Chery на Шанхайском автосалоне в КНР. «Мы хотим не только продавать машины в России, но и развивать у вас их производство, причем так, чтобы была высокая степень локализации», – сказал в интервью «России 1» в Шанхае президент Chery International Джан Гоубин. 19 апреля представитель Chery от комментариев отказался.