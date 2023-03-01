«Авилон» и АФК «Система» претендуют на завод Volkswagen в Калуге

«Авилон» и АФК «Система» претендуют на завод Volkswagen в КалугеПокупатель должен быть окончательно согласован 3 марта
Автодилерский холдинг «Авилон» и АФК «Система» рассматриваются в качестве претендентов на завод Volkswagen в Калуге, рассказали «Ведомостям» три источника, близкие к готовящейся сделке. Ключевым из них на текущий момент является «Авилон», знают два из них. Окончательное решение по покупателю должно быть принято 3 марта, говорят собеседники.
Третий источник отмечает, что точная дата объявления информации о сделке пока неизвестна, а дата подписания документов – не определена.
До этого 1 марта об интересе «Авилона» к автозаводу немецкого бренда написал РБК. В начале февраля 2023 г. об интересе «Системы» к площадке Volkswagen в Калуге писал «Коммерсантъ». По информации издания, к сделке может быть привлечена компания из Казахстана Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР.
По словам одного из источников «Ведомостей», продажа завода немецкого концерна должна быть согласована правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ему неизвестно о подаче Volkswagen заявки на рассмотрение этого вопроса.
«Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии дальнейшего развития событий. Один из вариантов – продажа активов “Фольксваген груп рус” третьей стороне. Однако решение по этому поводу пока не принято», – подчеркивает представитель компании.
Volkswagen искал покупателя на свой калужский завод с лета 2022 г. («Ведомости» писали об этом 27 июля). Потенциальным покупателем тогда называлась казахская компания с лицензией на выпуск автомобилей Skoda (бренд входит в Volkswagen Group).
Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Двумя годами позднее он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Это предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год). До простоя, который длится с марта 2022 г., на калужской площадке выпускали компактные легковые машины Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.
Как сообщается в паблике профсоюза «АСМ Фольксваген» в VK, 28 февраля тарифное соглашение с сотрудниками завода было продлено до конца действия коллективного договора – то есть до сентября 2024 г. Таким образом, у рабочих сохраняются все гарантии по дополнительным выплатам, отпускам, ДМС и т. д. «Переговорный процесс по индексации окладов мы планируем инициировать после того, как станет известно, кто станет новым собственником завода», – говорится в сообщении профсоюза.
Volkswagen – один из крупнейших инвесторов среди представителей зарубежного автопрома в России. Его специнвестконтракт (СПИК), заключенный в середине 2019 г., оценивается в 61,5 млрд руб. Продажи компании в России в 2022 г. упали на 80% до 17 555 машин, Skoda – также на 80%, до 18 299 автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.
Случай, когда на автозавод иностранного бренда в России претендует местный дилерский холдинг, не является прецедентным. Так, Mercedes в конце прошлого года продал свой завод легковых автомобилей в Подмосковье мощностью 25 000 машин в год автодилеру «Автодом» («Ведомости» писали об этом 25 октября). Один из собеседников говорил тогда, что серьезным кандидатом на этот актив также был «Авилон». Стоимость объекта на площадке в индустриальном парке «Есипово» эксперты оценивали в диапазоне от 4 до 7,5 млрд руб.
«Ведомости» направили вопросы в «Авилон», АФК «Система» и Минпромторг РФ.
Новому собственнику в любом случае нужно будет найти индустриального партнера для проекта, отмечает автоэксперт Владимир Беспалов. Вариантов, по его словам, не очень много – «скорее всего, опять Китай». Будет ли это совместное предприятие с китайским производителем машин Volkswagen или другим партнером, сказать пока сложно, поясняет эксперт. По словам Беспалова, рынок пока не насыщен и в среднем ценовом сегменте пока большие пробелы. Отверточную сборку на начальном этапе, по его оценке, можно запустить за несколько месяцев, более глубокая локализация займет 2-3 года.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Кинякина