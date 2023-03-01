«Авилон» и АФК «Система» претендуют на завод Volkswagen в Калуге

Новому собственнику в любом случае нужно будет найти индустриального партнера для проекта, отмечает автоэксперт Владимир Беспалов. Вариантов, по его словам, не очень много – «скорее всего, опять Китай». Будет ли это совместное предприятие с китайским производителем машин Volkswagen или другим партнером, сказать пока сложно, поясняет эксперт. По словам Беспалова, рынок пока не насыщен и в среднем ценовом сегменте пока большие пробелы. Отверточную сборку на начальном этапе, по его оценке, можно запустить за несколько месяцев, более глубокая локализация займет 2-3 года.