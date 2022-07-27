Volkswagen хочет продать свой завод в Калуге

Volkswagen хочет продать свой завод в КалугеРешение может быть принято до конца года
Volkswagen Group Rus ищет покупателя на свой калужский завод. Об этом знает источник «Ведомостей», знакомый с планами немецкой компании. Потенциальным покупателем актива он называет компанию «Азия Авто» из Казахстана. О том, что Volkswagen готовит свой российский завод к продаже, написала также «Газета.ру».
У «Азия Авто» есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda. Это позволит сохранить производство машин этих марок в Калуге, но уже под контролем казахов, а немецкому концерну – выйти из прямого владения активом, объясняет собеседник. По его словам, VW планирует определиться с продажей до конца текущего года.
Volkswagen Group стала лидером рейтинга крупнейших иностранных компаний, работающих в России, по версии Forbes за 2021 г. Общая выручка его дочерних структур составила 517 млрд руб. Примечательно, что на третьем месте этого рейтинга, после «Леруа Мерлен», расположился французский автоконцерн Renault, уже ушедший из России.
Завод VW в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Двумя годами позднее он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Это предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год), которые в основном используются для Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также являются базовыми для Skoda Octavia.
Помимо Polo и Rapid на калужской площадке концерна до простоя, который длится с марта 2022 г., выпускали также кроссовер Volkswagen Tiguan. Skoda Octavia, Karoq, Kodiaq и Volkswagen Taos собирались по контракту на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Производство машин немецких марок было запущено там в 2012 г. с модели Skoda Yeti, проектная мощность площадки – 132 000 автомобилей в год.
Этот завод также находился в простое с марта 2022 г., а в июле Volkswagen решил свернуть контрактную сборку в Нижнем Новгороде («Ведомости» писали об этом 5 июля). Представитель немецкого концерна говорил тогда лишь о закрытии офиса компании в Нижнем Новгороде из-за высокого уровня неопределенности и невозможности спрогнозировать потенциальное возобновление производства. Группа ГАЗ собиралась искать альтернативную загрузку для этой площадки.
Свернуть сборку на ГАЗе Volkswagen вынудили санкции минфина США. Четыре года назад группа ГАЗ попала в SDN-List по причине принадлежности бизнесмену Олегу Дерипаске (также под санкциями). На протяжении этого времени управление минфина США по контролю за зарубежными активами выдавало компании лицензии, которые отодвигали срок вступления санкций в силу. Это позволяло Volkswagen продолжать сборку машин в Нижнем. Последняя лицензия минфина США истекла 25 мая и не была продлена.
Volkswagen является одним из крупнейших инвесторов среди представителей зарубежного автопрома в России. Его специнвестконтракт (СПИК), заключенный в середине 2019 г., оценивается в 61,5 млрд руб. Это второй СПИК по объему вложений в отрасли после аналогичного контракта «АвтоВАЗа» с Renault, Nissan и Mitsubishi (70 млрд руб. совокупно). Причем оба эти контракта предполагали инвестиции в технически сложные продукты – локализацию двигателя с турбонаддувом (VW) и автоматической трансмиссией-вариатором («АвтоВАЗ»). Волжский автозавод после ухода Renault решил, что осенью, после пересмотра стратегии развития автопрома, пересмотрит и свой СПИК. Об этом «Ведомостям» говорил глава компании Максим Соколов на «Иннопроме».
В 2021 г. Volkswagen Group продала на российском рынке 199 200 автомобилей, 170 300 из которых было сделано в России: 118 000 – в Калуге и 52 300 – в Нижнем Новгороде. Доля рынка концерна составила 11,9%. По итогам шести месяцев 2022 г. (последние доступные данные) продажи основных марок, входящих в концерн – Skoda, Volkswagen и Audi, снизились на 72% (14 649 машин), 72% (14 458) и 67% (2 951) соответственно, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.
Даже несмотря на текущую обстановку, российский авторынок остается одним из крупнейших в Европе, напоминает автоэксперт Владимир Беспалов. По его словам, для Volkswagen важно сохранить присутствие на нем в том или ином виде. Но как это будет выглядеть юридически, сейчас сказать сложно, констатирует эксперт.
Возможно, Volkswagen хочет избавиться от потенциально токсичного актива, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, у «Азия Авто» есть соглашение с Volkswagen. Компания находится в стадии банкротства, денег у них на покупку российского завода VW нет, уверен он. Стоимость двух активов (включая завод двигателей) эксперт оценил примерно в $450-600 млн евро в зависимости от износа оборудования. По его словам, Volkswagen может выдать кредит казахской компании на покупку российских активов, что будет способствовать выходу «Азия Авто» из кризиса. Но риски при этом очень высоки, констатирует Бургазлиев.
«Ведомости» направили вопросы в Volkswagen и Минпромторг РФ.
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