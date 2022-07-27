Volkswagen хочет продать свой завод в Калуге

Завод VW в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Двумя годами позднее он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Это предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год), которые в основном используются для Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также являются базовыми для Skoda Octavia.